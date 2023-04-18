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Сегодня, 13:17

Мэр Жигулевска — о владельце «Акрона»: «Все, за что берется Морозов, выливается в серьезные проекты

Алина Савинова
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Мэр Жигулевска Илья Сухих поделился мнением о владельце «Акрона» Павле Морозове.

«Я в свое время был у Павла Анатольевича подчиненным, тогда мы разговаривали о рабочих моментах. Для меня он был грамотным, опытным руководителем, на которого стоит равняться. Теперь же я не наемный сотрудник, и мы постоянно обсуждаем футбол на играх. Все, за что берется Павел Анатольевич, выливается в серьезные проекты. Об этом можно судить по постоянному развитию холдинга, которым он управляет. Футбол для него любимое занятие, образ жизни. Он подошел к этому делу крайне ответственно, и мы видим результат», — цитирует Сухих Metaratings.ru.

В 2011 году Морозовым был основан детский футбольный клуб «Акрон». Весной 2018 года появилась взрослая команда «Акрон». В текущем сезоне клуб дошел до полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, где встретится со «Спартаком».

Источник: https://metaratings.ru/news/mer-zhigulyovska-o-vladelce-akrona-vsyo-za-chto-on-beryotsya-vylivaetsya-v-seryoznye-proekty-244197/
Футбол
ФК Акрон
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Президент «Акрона» объяснил выбор Калешина главным тренером команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 27 13 11 3 42-24 50
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 27 10 7 10 33-33 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.04 19:30
Арсенал – Рубин
 - : -
22.04 00:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 00:00
Балтика – Уфа
 - : -
22.04 00:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 00:00
Краснодар-2 – Кубань
 - : -
22.04 00:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 00:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 00:00
СКА-Хаб. – Волга
 - : -
22.04 00:00
Волгарь – Велес
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 25 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 25 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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