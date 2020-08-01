На стадионе ЧМ-2018 стартовал сезон Олимп-ФНЛ. «Нижний Новгород» обыграл «Томь»
Состоялся первый матч первого тура Олимп-ФНЛ сезона-2020/21. «Нижний Новгород» с минимальным счетом обыграл «Томь» — 1:0. Единственный мяч на 31-й минуте провел Кирилл Гоцук.
Игра состоялась на стадионе ЧМ-2018 «Нижний Новгород».
Первенство России
Олимп — ФНЛ
1-й тур
«Нижний Новгород» — «Томь» (Томск) — 1:0 (1:0)
Гол: Гоцук, 31.
«Нижний Новгород»: Смирнов, Каккоев (Комолов, 60), Гоцук, Темников, Шумских, Ставпец (Зуйков, 85), Сапета, Горбунов (Гащенков, 78), Попов, Калинский, Мичуренков (Сулейманов, 60).
«Томь»: Арапов, Иванов, Бычков, Пенчиков (Синяк, 56), Зуев, Текучев (Андреев, 84), Киреенко (Каменщиков, 46), Шалаев, Казанков, Буранов (Талалай, 63), Долгов (Визнович, 46).
Предупреждения: Зуев, 28. Текучев, 42. Каккоев, 45. Шалаев, 55. Ставпец, 60. Иванов, 69. Гоцук, 71. Каменщиков, 82.
Судья: Соколов (Воронеж).
1 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/