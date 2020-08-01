Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

На стадионе ЧМ-2018 стартовал сезон Олимп-ФНЛ. «Нижний Новгород» обыграл «Томь»

16:01
Теги:

Состоялся первый матч первого тура Олимп-ФНЛ сезона-2020/21. «Нижний Новгород» с минимальным счетом обыграл «Томь» — 1:0. Единственный мяч на 31-й минуте провел Кирилл Гоцук.

Игра состоялась на стадионе ЧМ-2018 «Нижний Новгород».

Первенство России

Олимп — ФНЛ

1-й тур

«Нижний Новгород» — «Томь» (Томск) — 1:0 (1:0)

Гол: Гоцук, 31.

«Нижний Новгород»: Смирнов, Каккоев (Комолов, 60), Гоцук, Темников, Шумских, Ставпец (Зуйков, 85), Сапета, Горбунов (Гащенков, 78), Попов, Калинский, Мичуренков (Сулейманов, 60).

«Томь»: Арапов, Иванов, Бычков, Пенчиков (Синяк, 56), Зуев, Текучев (Андреев, 84), Киреенко (Каменщиков, 46), Шалаев, Казанков, Буранов (Талалай, 63), Долгов (Визнович, 46).

Предупреждения: Зуев, 28. Текучев, 42. Каккоев, 45. Шалаев, 55. Ставпец, 60. Иванов, 69. Гоцук, 71. Каменщиков, 82.

Судья: Соколов (Воронеж).

1 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир