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Сегодня, 15:31

В «Спартаке» не видят никакой провокации в действиях Абаскаля во время дерби с ЦСКА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал, почему клуб не согласен с дисквалификацией главного тренера команды Гильермо Абаскаля по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Испанский специалист пропустит сегодняшнюю встречу 14-го тура с «Химками» (начало в 16:30).

— Я бы эту историю хотел закрыть, поскольку, во-первых, не мы ее начали, — подчеркнул Зеленов. — Нас пригласили на КДК. Мы туда пришли. Вынесли решение, с которым мы несогласны. Давайте я скажу в последний раз: в действиях Гильермо не было никакой провокации. Он сказал «фейр-плей» в адрес скамейки соперника, прямо апеллируя к той истории, которая произошла с Зобниным. Это эмоции. Он никого не полез с кулаками бить. Он никого не трогал, ни к кому не прикасался. Он сказал «фейр-плей, фейр-плей». И все.

— Он достаточно активно бежал к скамейке ЦСКА.

— Активно бежал. Он всегда активно после финального свистка, будь то окончание матча или свисток на перерыв, всегда быстро удаляется в подтрибунное помещение. Он быстро подбежал, сказал и ушел. Вы вспомните историю с Тедеско и Гончаренко. Это даже не похоже.

— То есть вы не видите в этих действиях Абаскаля провокации?

— Вообще, ноль целых ноль десятых.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 Химки 13 2 3 8 13-23 9
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 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
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