В «Спартаке» не видят никакой провокации в действиях Абаскаля во время дерби с ЦСКА

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии для «СЭ» рассказал, почему клуб не согласен с дисквалификацией главного тренера команды Гильермо Абаскаля по итогам матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

Испанский специалист пропустит сегодняшнюю встречу 14-го тура с «Химками» (начало в 16:30).

— Я бы эту историю хотел закрыть, поскольку, во-первых, не мы ее начали, — подчеркнул Зеленов. — Нас пригласили на КДК. Мы туда пришли. Вынесли решение, с которым мы несогласны. Давайте я скажу в последний раз: в действиях Гильермо не было никакой провокации. Он сказал «фейр-плей» в адрес скамейки соперника, прямо апеллируя к той истории, которая произошла с Зобниным. Это эмоции. Он никого не полез с кулаками бить. Он никого не трогал, ни к кому не прикасался. Он сказал «фейр-плей, фейр-плей». И все.

— Он достаточно активно бежал к скамейке ЦСКА.

— Активно бежал. Он всегда активно после финального свистка, будь то окончание матча или свисток на перерыв, всегда быстро удаляется в подтрибунное помещение. Он быстро подбежал, сказал и ушел. Вы вспомните историю с Тедеско и Гончаренко. Это даже не похоже.

— То есть вы не видите в этих действиях Абаскаля провокации?

— Вообще, ноль целых ноль десятых.