Аршавин о матче ЦСКА — «Спартак»: «Я смотрел без звука. В принципе, нормальный матч»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:2).

«Я смотрел без звука — телек был вдали. В принципе, нормальный матч, в котором была интрига. Сначала ЦСКА выглядел здорово, но потом «Спартак» забил, и ЦСКА пришлось отыгрываться. Хорош был Чалов — это позитивно для нашего чемпионата и для сборной, если он будет продолжать так играть. Соболева и Промеса тоже для себя отметил», — приводит слова Аршавина Sport24.

После этого матча ЦСКА с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Спартак» с 26 очками — на второй строчке.