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Сегодня, 13:40

Семин не согласен с решением КДК по Федотову и Абаскалю

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский, Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» высказался о решении КДК РФС дисквалифицировать на один матч наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

— Как вам видится ситуация во время и после дерби ЦСКА — «Спартак»? Что скажете о перепалке Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля?

— Эта история раздута журналистам. Нужно же о чем-то говорить, писать... Я лично ничего страшного не увидел. Эмоции и не более того. Тем более, не забывайте, что это дерби.

— Однако КДК дисквалифицировал обоих тренеров на один матч.

— Хм. Я этого не понимаю. КДК нужно было сказать им: идите, посидите в ресторане, поговорите.

— Вот как?

— Да. Можно было сказать Абаскалю: «Гильермо, ты моложе. Пригласи Федотова в ресторан. Посидите, поговорите о футболе, о ваших взаимоотношениях. Пока мы вас не наказываем». Повторяю, это всего лишь эмоции, присущие футболу. Без них футбол умирает. Вот и все. Лучше давайте говорить и писать о качественном дерби. Оба тренера — молодцы. Здорово подготовили свои команды. Вот это действительно важно!

Гильермо Абаскаль. «КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»

20 октября КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на два (один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23) за перепалку во время матча ЦСКА — «Спартак» (2:2). Также оба специалиста были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

После первого тайма встречи испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Юрий Семин
КДК
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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