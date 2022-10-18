«Езжай домой, клоун!» Появилось видео нецензурного обращения тренера ЦСКА Федотова к Абаскалю из «Спартака»

Появилось видео нецензурного обращения главного тренера ЦСКА Владимира Федотова к наставнику «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Инцидент произошел во время матча 13-го тура между армейцами и красно-белыми, который закончился ничьей со счетом 2:2.

В ролике Федотов говорит Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, ***? Что ты там машешь своими руками, ***? Езжай домой, ***, клоун». Видео доступно по этой ссылке.

На послематчевой пресс-конференции Федотов неуважительно высказался об Абаскале. Специалист заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь».