«Уфа» может прекратить существование после Нового года
Футбольный клуб «Уфа» может прекратить существование после завершения 2022 года, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, многие сотрудники команды и стадиона «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением клуба. Если ситуация не будет исправлена, не исключено, что «Уфа» будет закрыта после Нового года.
Ранее неоднократно сообщалось о финансовых проблемах команды.
«Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице первой лиги с 16 очками в 14 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|14
|9
|4
|1
|27-12
|31
|
2
|Балтика
|14
|7
|6
|1
|23-14
|27
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Рубин
|14
|7
|4
|3
|27-18
|25
|
5
|Волгарь
|14
|6
|5
|3
|13-9
|23
|
6
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
7
|Арсенал
|14
|6
|4
|4
|20-15
|22
|
8
|Нефтехимик
|14
|5
|4
|5
|13-11
|19
|
9
|Шинник
|14
|5
|3
|6
|16-16
|18
|
10
|Динамо Мх
|14
|4
|6
|4
|11-12
|18
|
11
|СКА-Хаб.
|14
|4
|5
|5
|18-18
|17
|
12
|Кубань
|14
|4
|4
|6
|14-14
|16
|
13
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
14
|Акрон
|14
|3
|6
|5
|12-20
|15
|
15
|Велес
|14
|4
|1
|9
|12-20
|13
|
16
|Краснодар-2
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|
17
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
18
|Волга
|14
|1
|4
|9
|8-22
|7
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|00:00
|
Акрон – Рубин
|- : -
|23.10
|00:00
|
Арсенал – Волгарь
|- : -
|23.10
|00:00
|
Балтика – Волга
|- : -
|23.10
|00:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|23.10
|00:00
|
Краснодар-2 – Алания
|- : -
|23.10
|00:00
|
Енисей – Уфа
|- : -
|23.10
|00:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|23.10
|00:00
|
Шинник – КАМАЗ
|- : -
|23.10
|00:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|11
|1
|4
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|8
|1
|3
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
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