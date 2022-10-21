«КДК нужно было сказать Абаскалю: «Ты моложе, зови Федотова в ресторан». Семин — о скандале после дерби и перспективах «Локо»

Играл бы Едвай при Семине?

— Планируете посетить дерби «Локомотив» — «Динамо»?

— Нет, буду смотреть матч по телевизору.

— По последним двум играм можно сказать, что «Локомотив» оживает?

— Многое покажет дерби с «Динамо». Этот матч очень важен с точки зрения результата, места в таблице. Ведь если кто-то проиграет, думаю, уже потеряет шансы в этом сезоне на высокие места. Так что я жду агрессивный футбол, но и с оглядкой на свои ворота. «Локомотив», как мне показалось, в последних двух играх изменил свою систему, тактику.

— Поясните, пожалуйста.

— Железнодорожники стали больше внимания уделять обороне. И это, конечно, логично. Столько пропустили уже... Такого же никогда не было! А в последних двух встречах оставили свои ворота на замке, что и принесло победы. Cчитаю, в матче с «Торпедо» тренеры угадали с тремя опорниками. Они хорошо выполняют оборонительные функции. Теперь должны улучшить прием мяча и атакующие действия.

— Как вам Баринов в роли центрального защитника?

— Его качества позволяют ему эффективно действовать и в опорной зоне, и в центре обороны. Играя центрального защитника, Дмитрий хорошо начинает атаки.

— Недавно ваш бывший подопечный Сергей Гуренко в интервью «СЭ» заметил: «Едвай — это не игрок, а катастрофа! Он же в каждом матче ошибается, никуда не успевает, из-под него регулярно забивают голы. Семин такого защитника давно бы выгнал!»

— Не могу сказать, кто бы играл при Семине, а кто — нет. У Сергея есть свое мнение. Он опытный человек, всегда приносил громадную пользу «Локомотиву», который тогда являлся топ-клубом. Не забывайте, что потом Гуренко еще поиграл и в «Роме» у Капелло. Он себя здорово проявил в серии А.

— Александр Тарханов считает, что у «Локомотива» довольно средний состав. По качествам он выделил только Баринова и Миранчука.

— А я бы никого не выделял.

— Почему?

— Выделять некого. Место в турнирной таблице сейчас говорит о многом. Команда борется за то, чтобы выбраться из ямы.

Футболисты «Локомотива» радуются голу Миранчука. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Локо» оказался физически не готов к сезону

— В чем главная проблема «Локомотива»?

— Физическое состояние. Подготовка к чемпионату была...

— Провалена?

— По всей видимости, да. Ведь команда играла всего 60-70 минут, а потом останавливалась.

— Сейчас виден какой-то прогресс?

— За счет постоянных матчей в чемпионате и на Кубок футболисты, думаю, должны прибавить. Надеюсь, доберут кондиции через игры. Сейчас, в принципе, уже выглядят неплохо. Но к старту сезона оказались просто не готовы...

— Иван Игнатьев реанимирует свою карьеру в «Локо» или пока это большой вопрос?

— На сегодняшний день топ-игроков, которые раньше были в «Локомотиве», нет в команде. Точнее, их очень мало.

— Кто лидер этой команды?

— Понимаете, лидером должна быть вся команда, объединенная идеей. Я всегда ориентируюсь на это.

— Верите, что у Андрея Федорова, Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина получится исправить ситуацию до Нового года?

— Календарь очень сложный. «Динамо», ЦСКА, «Спартак»... Многое решится в этих матчах. Шансы 50 на 50. Тренеры на правильном пути. Уделили внимание обороне — самому слабому месту. Как я уже сказал, три опорника прежде хороши в отборе.

Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Меня сватали в «Локомотив»? Хорошо реагировал

— Получается, Антону Миранчуку не найдется пока место в составе?

— Почему? Антон — игрок, который имеет неординарные качества. У него приличные физические данные, он способен отдать последний пас, хорош в завершении.

— Однако в последнее время не проходит в стартовый состав.

— Ну... Тут, наверное, ему нужно и себе задавать вопросы. Почему он стал хуже играть? Это надо узнать у тех, кто находится внутри клуба, команды. Мне же ясно одно: Миранчук обладает потрясающими данными, чтобы реализовать себя в полной мере на очень серьезном уровне.

— Педриньо произвел настоящий фурор, забив четыре мяча в кубковом матче с «Химками», а потом как-то ушел в тень. Почему?

— Бразилец действительно сильно проявил себя в своих первых матчах за «Локо». Успешно шел в обводку, бил по воротам. Но тут нужно учитывать следующее. Да, забил четыре мяча в игре с «Химками». Однако правый защитник соперников явно его не знал, не изучил. Постоянно пускал его в середину, давал себя обвести. А вот в следующих встречах легионеру уже не позволили так разгуляться. Поняли, раскусили главный козырь. Может быть, поэтому Педриньо в последних турах оказался в резерве.

— СМИ пишут, что «Локомотив» возглавит Михаил Галактионов. Как вам такой выбор?

— Мне сложно все это комментировать. Лучше задавать вопросы руководителям клуба.

— Вас ведь тоже сватали и на пост главного тренера, и на пост президента «Локомотива».

— Ну и хорошо.

— Как вы на это реагировали?

— Хорошо реагировал.

Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Абаскаль и Федотов

— Как вам нынешнее «Динамо»?

— Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока бело-голубые располагаются в середине турнирной таблицы. На мой взгляд, хуже выглядят молодые игроки, которым ранее выдавались авансы.

— Вы о Захаряне?

— Не только о нем. Думаю, это временное явление. Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад.

— Захарян мог надломиться психологически из-за того, что не перешел в «Челси»?

— Да ничего он не надломился. Это естественный процесс. Синдром второго сезона.

— Как вам видится ситуация во время и после дерби ЦСКА — «Спартак»? Что скажете о перепалке Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля?

— Эта история раздута журналистами. Нужно же о чем-то говорить, писать... Я лично ничего страшного не увидел. Эмоции и не более того. Тем более не забывайте, что это дерби.

— Однако КДК дисквалифицировал обоих тренеров на один матч.

— Хм. Я этого не понимаю. КДК нужно было сказать им: идите, посидите в ресторане, поговорите.

— Вот как?

— Да. Можно было сказать Абаскалю: «Гильермо, ты моложе. Пригласи Федотова в ресторан. Посидите, поговорите о футболе, о ваших взаимоотношениях. Пока мы вас не наказываем». Повторяю, это всего лишь эмоции, присущие футболу. Без них футбол умирает. Вот и все. Лучше давайте говорить и писать о качественном дерби. Оба тренера — молодцы. Здорово подготовили свои команды. Вот это действительно важно!