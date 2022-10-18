Газизов — о финансовых проблемах «Уфы»: «Все сотрудники клуба получили уведомления о сокращении. Я в том числе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» финансовое положение клуба и его возможное прекращение существования.

«На сегодняшний день клуб без долгов, у нас их нет. Но мы видим, что есть определенные проблемы, поэтому уведомления [о сокращении] получили все сотрудники клуба. Абсолютно все, я в том числе. Это правовая процедура, чтобы не создавать долгов. Я как руководитель вижу, к чему это идет. Естественно, готовлюсь к определенной ситуации. Впереди у нас еще суд с «Региональным фондом» на 100 миллионов», — сказал Газизов «СЭ».

Во вторник, 18 октября появилась информация о том, что многие сотрудники «Уфы» получили уведомления о сокращении через 2 месяца, а сам клуб может прекратить существование после Нового года.