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Газизов — о финансовых проблемах «Уфы»: «Все сотрудники клуба получили уведомления о сокращении. Я в том числе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» финансовое положение клуба и его возможное прекращение существования.

«На сегодняшний день клуб без долгов, у нас их нет. Но мы видим, что есть определенные проблемы, поэтому уведомления [о сокращении] получили все сотрудники клуба. Абсолютно все, я в том числе. Это правовая процедура, чтобы не создавать долгов. Я как руководитель вижу, к чему это идет. Естественно, готовлюсь к определенной ситуации. Впереди у нас еще суд с «Региональным фондом» на 100 миллионов», — сказал Газизов «СЭ».

Во вторник, 18 октября появилась информация о том, что многие сотрудники «Уфы» получили уведомления о сокращении через 2 месяца, а сам клуб может прекратить существование после Нового года.

Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
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СКА-Хаб. – Велес
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Артур Галоян

Артур Галоян

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 6
Гедеон Гузина

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Балтика

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П
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Алания

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КАМАЗ

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Балтика

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