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Сегодня, 17:37

Владелец «Велеса» Шиленков призвал внедрить систему ВАР в первую лигу

Алина Савинова
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Владелец «Велеса» Евгений Шиленков считает, что в первую лигу нужно внедрить систему ВАР.

«У нас возникает большое количество вещей, связанных с судейством. У нас нет ВАР. Есть масса вопросов, почему в зеркальных ситуациях команду соперника не наказывают так, как нас. Мы из-за этого теряем много очков. Ключевые моменты, которые влияют на результат, накапливаются. У ребят есть запал, желание», — приводит «РБ Спорт» слова Шиленкова.

Также он высказался о спорных ситуациях с ВАР в РПЛ.

«Если там жалуются, тогда представьте, как у нас у ФНЛ, где нет даже ВАР. Если люди там ошибаются, их спускают к нам. Они и тут ошибаются. На самом деле, мне кажется, с ВАР в РПЛ стало получше с точки зрения контактов — теперь всегда можно посмотреть, была рука или нет», — добавил владелец «Шинника».

«Шинник» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 37 очков в 29 матчах. 6 мая «Шинник» встретится с «Волгарем». Начало игры — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladelets-velesa-prizval-vnedrit-sistemu-var-v-fnl/
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
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Родина – Уфа
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