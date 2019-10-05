«Луч»,"Авангард", «СКА-Хабаровск» и «Химки» победителей не выявили

Сразу две встречи 16-го тура первенства Олимп-ФНЛ закончились с ничейным счетом.

Матч «Луч» — «Авангард» закончился со счетом 2:2, а встреча «СКА-Хабаровска» и «Химок» — со счетом 1:1. Примечательно, что в обоих случаях, гости, «Авангард» и «Химки» соответственно первыми открывали счет, однако за тем упускали добытое преимущество.

После 16 туров «Химки» по набранным очкам занимают второе место в турнирной таблице первенства, «СКА-Хабаровск» — пятое, «Луч» — 11-е, а «Авангард» — 13-е.

Олимп — ФНЛ

16-й тур

«Луч» — «Авангард К» — 2:2 (2:1)

Голы: Земсков, 32 (0:1). Насадюк, 41 (1:1). Алиев, 45 — с пенальти (2:1). Земсков, 84 (2:2).

«Луч»: Котляров, Магадиев, Степанец, Насадюк, Абазов, Стеклов (Руденко, 86), Квеквескири, Катрич (Носов, 70), Пономаренко, Алиев (Кротов, 77), Кутьин.

«Авангард К»: Саутин, Тимошин, Никитин (Батютин, 63), Дашаев, Гоцук, Кубышкин (Машуков, 80), Чиркин, Ковалев, Григорьев (Земсков, 5), Федчук, Минаев.

Предупреждения: Дашаев, 10. Чиркин, 27. Насадюк, 38. Катрич, 65. Магадиев, 88.

Судья: Чебан (Москва).

5 октября. Владивосток. Стадион «Динамо».

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Химки» — 1:1 (1:1)

Голы: Полярус, 32 (0:1). Гаджимурадов, 37 (1:1).

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Суслов, Шляков, Мищенко, Матвийчук, Гаджимурадов, Оанча, Камилов, Кацаев (Брагин, 82), Малеев, Кузьмичев (Базелюк, 71).

«Химки»: Хомич, Гапон, Филин, Тихий, Данилкин, Скворцов (Барков, 63), Корян (Кухарчук, 89), Трошечкин, Полярус (Почивалин, 69), Мендель (Нетфуллин, 83), Алиев (Умаев, 78).

Предупреждения: Мищенко, 5. Алиев, 54. Данилкин, 72. Филин, 83.

Судья: Жабченко (Краснодар).

5 октября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

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