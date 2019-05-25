Леонид Федун: "Есть варианты, что кто-то из "Спартака-2" будет играть за основу"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал "СЭ" выступление "Спартака-2" в завершившемся сезоне первенства Олимп-ФНЛ.

"Спартак-2" занял 14-е место. В заключительном 38-м туре красно-белые в Москве сыграли вничью с "Сочи" (1:1), который ранее вышел в РПЛ. Федун присутствовал на игре.

- Конец чемпионата, надо было прийти поздравить ребят. Был сложный чемпионат, - сказал Федун.

- Понравилась игра?

- Технически мы лучше команды, которая вышла в премьер-лигу. Вы сами это видели. В целом наши ребята на пять-шесть лет моложе (чем в других командах ФНЛ. - Прим. "СЭ"), поэтому трудно на что-то рассчитывать. Тем не менее есть варианты, которые говорят о том, что кто-то из них будет играть в основе "Спартака".

- А кто конкретно понравился?

- Не буду говорить. (Федор Успенский)

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