Глушаков провел первую тренировку после ухода из "Спартака". Фото

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме поделился фотографией с тренировки. На снимке также присутствуют экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, бывший голкипер "Ростова" и "Рубина" Сослан Джанаев, экс-форвард "Локомотива" и "Динамо" Дмитрий Булыкин.

Напомним, "Спартак" объявил об уходе Глушакова в среду, 19 июня. Хавбек выступал за красно-белых с 2013 по 2019 год. В составе москвичей он выиграл чемпионат России-2016/2017, а также Суперкубок России-2017.

В минувшем сезоне Глушаков провел 32 матча за "Спартак" и забил 6 голов.

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