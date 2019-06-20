Тульский "Арсенал" разгромно проиграл "Авангарду" в товарищеском матче

Тульский "Арсенал" с разгромным счетом уступил "Авангарду" в товарищеском матче - 0:4. Голами в составе курского клуба отметились нападающий Артем Федчук, защитник Кирилл Гоцук, хавбек Хачим Машуков и форвард Роман Минаев.
Напомним, "Арсенал" занял 6-е место в премьер-лиге-2018/19. Туляки выступят во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Товарищеские матчи
"Арсенал" - "Авангард К" - 0:4 (0:3)
Голы: Федчук, 16 (0:1). Гоцук, 25 (0:2). Машуков, 43 (0:3). Минаев, 73 (0:4).
"Арсенал": Левашов (Шамов, 46), Вульфов (Мельников, 46), Комбаров, Хагуш, Денисов (Родинков, 46), Коне (Ивакин, 46), Садыхов (Сулаквелидзе, 46), Горбатенко (Мингазов, 46), Ткачев (Федичев, 46), Аджоев (Изотов, 46), Кангва (Ильин, 46).
20 июня. Тула. Стадион "Арсенал".
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