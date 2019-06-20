"Рубин" проиграл "Нефтехимику" в товарищеском матче

"Рубин" уступил "Нефтехимику" в товарищеском матче (1:2). Голом в составе казанского клуба отметился полузащитник Евгений Башкиров.
Товарищеские матчи
"Рубин" - "Нефтехимик" - 1:2 (1:1)
Голы: Башкиров, 21 (1:0). Макаров, 39 (1:1). Шадрин, 74 (1:2).
"Рубин": Дюпин (Ив. Коновалов, 46), Данченко (Останин, 46), Степанов (Семенов, 46), Микушин (Ширяев, 46), Агапов, Акбашев (Закиров, 46), Башкиров (Седов, 46), Пантелеев, Иг. Коновалов (Уридия, 46), Яковлев (Хубаев, 46), Сагитов (Долгов, 46).
20 июня. Казань. Стадион "Казань Арена".
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