«Нефтехимик» на выезде обыграл «Ленинградец» в матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном You-Tube-канале первой лиги.

После 15 туров «Ленинградец» занимает 16-е место в турнирной таблице. «Нефтехимик» расположился на 12-й строчке.