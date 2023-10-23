«Торпедо» Москва — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча первой лиги

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«Торпедо» в домашнем матче обыграло «СКА-Хабаровск» в 15-м туре Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном You-Tube-канале первой лиги.

«Торпедо» (21 очко) поднялось на седьмое место в ФНЛ. «СКА-Хабаровск» (19) идет 12-м в турнирной таблице.