«Арсенал» Тула — «Кубань»: видеообзор матча первой лиги

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Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Кубань» в 9-м туре Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном You-Tube-канале первой лиги.

«Арсенал» (22 очка) вышел на шестое место в ФНЛ. «Кубань» (12) занимает 17-е место в первой лиге.