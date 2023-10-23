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Сегодня, 10:03

«Арсенал» Тула — «Кубань»: видеообзор матча первой лиги

Виктория Кравченко
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Тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Кубань» в 9-м туре Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на официальном You-Tube-канале первой лиги.

«Арсенал» (22 очка) вышел на шестое место в ФНЛ. «Кубань» (12) занимает 17-е место в первой лиге.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Кубань
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«Ленинградец» — «Нефтехимик»: видеообзор матча первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 15 8 4 3 17-12 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
4
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
5
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
6
 Арсенал 15 5 7 3 17-14 22
7
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
8
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
9
 КАМАЗ 15 5 5 5 15-13 20
10
 СКА-Хаб. 15 5 4 6 16-17 19
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 15 3 5 7 11-18 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 2 : 2
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 1 : 0
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 0 : 1
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 3 : 1
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 1 : 2
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 2 : 0
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 9
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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