Ледяхов заявил, что «Алания» готова сыграть в стыках за выход в РПЛ
Тренер «Алании» Игорь Ледяхов отреагировал на информацию об участии команды в стыковых матчах за право выхода в РПЛ.
«Насколько я знаю, мы лицензию пока не получили, но подали апелляцию. В понедельник будет известно, какой нас ждет ответ. Мы настроены на положительное решение и готовы сыграть в стыках. Ребята ждут решения, поэтому все будет известно в понедельник», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.
На данный момент «Алания» занимает 3-е месте в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 59 очков в 33 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|33
|19
|11
|3
|53-27
|68
|
2
|Балтика
|33
|17
|13
|3
|54-29
|64
|
3
|Алания
|33
|16
|11
|6
|54-34
|59
|
4
|Енисей
|33
|13
|14
|6
|43-35
|53
|
5
|Родина
|33
|13
|10
|10
|42-38
|49
|
6
|Шинник
|33
|13
|7
|13
|36-37
|46
|
7
|Динамо Мх
|33
|12
|10
|11
|24-27
|46
|
8
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
9
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
10
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
11
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
12
|Арсенал
|33
|11
|8
|14
|37-40
|41
|
13
|СКА-Хаб.
|33
|10
|11
|12
|44-39
|41
|
14
|Кубань
|33
|8
|10
|15
|34-40
|34
|
15
|Велес
|33
|9
|6
|18
|34-53
|33
|
16
|Уфа
|33
|8
|8
|17
|34-44
|32
|
17
|Волга
|33
|6
|11
|16
|23-41
|29
|
18
|Краснодар-2
|33
|7
|7
|19
|28-54
|28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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8 тур
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10 тур
11 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.05
|18:00
|
Алания – Балтика
|3 : 1
|27.05
|17:00
|
Кубань – Енисей
|0 : 2
|27.05
|17:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|1 : 0
|27.05
|17:00
|
Волга – Родина
|0 : 1
|27.05
|17:00
|
Волгарь – Краснодар-2
|0 : 3
|27.05
|17:30
|
Нефтехимик – Уфа
|2 : 0
|27.05
|18:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|0 : 1
|27.05
|18:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|27.05
|19:00
|
Велес – Акрон
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|30
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12
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