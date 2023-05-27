Футболисты «Арсенала» могут не полететь на игру в Хабаровск, если перед ними не погасят долги

Футболисты «Арсенала» готовы бойкотировать матч 34-го тура первой лиги против «СКА-Хабаровска». Об этом информирует Metaratings.ru.

В тульской команде не платят зарплату уже 3,5 месяца. Известно, что долги клуба приближаются к полумиллиону рублей.

При этом источник отмечает, что выплаты в «Арсенале» могут быть произведены на следующей неделе.

«Арсенал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 41 очко за 33 тура.