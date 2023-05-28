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Сегодня, 10:23

Терюшков — о «Химках» в ФНЛ: «Клуб нацелился на возвращение в элиту российского футбола»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» высказался о вылете клуба в ФНЛ.

«В понижении Лиги нет ничего страшного, это спорт. По спортивному принципу «Химки» в этом сезоне слабее своих соперников. Год для клуба был непростым, но пройдя все терни отечественного футбола клуб стал сильнее. Утверждена стратегия развития.

В клуб пришел профессиональный тренерский штаб во главе с Талалаевым. Андрей Викторович относится к той плеяде тренеров, которые воспитывают футболистов, открывают в них таланты, ориентируясь в этой работе на молодых спортсменов с российскими паспортами. По всем критериям клуб нацелился на возвращение в элиту российского футбола уже на следующий сезон», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» занимают 15-е место в таблице с 18 очками, подмосковная команда уже лишилась шансов на то, чтобы остаться в РПЛ и проведет следующий сезон в Первой лиге.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Ледяхов заявил, что «Алания» готова сыграть в стыках за выход в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
26.05 18:00
Алания – Балтика
 3 : 1
27.05 17:00
Кубань – Енисей
 0 : 2
27.05 17:00
Шинник – СКА-Хаб.
 1 : 0
27.05 17:00
Волга – Родина
 0 : 1
27.05 17:00
Волгарь – Краснодар-2
 0 : 3
27.05 17:30
Нефтехимик – Уфа
 2 : 0
27.05 18:00
Арсенал – КАМАЗ
 0 : 1
27.05 18:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
27.05 19:00
Велес – Акрон
 1 : 2
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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