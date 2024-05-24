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Талалаев — о победе над «Краснодаром»: «У нас просто есть такая привычка: обыгрывать «быков» по весне»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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12 марта. «Химки» победили «Краснодар» (2:0) в Кубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего его команде удалось пройти «Краснодар» в FONBET Кубке России. 12 марта химчане победили краснодарцев в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов (2:0).

— На какое место среди своих тренерских успехов поставите победу над «Краснодаром» в FONBET Кубке России?

— У нас просто есть такая привычка — хорошо играть с «Краснодаром» по весне. Мы делаем это каждый год. 5:0 обыграли их, когда «быков» еще первый раз тренировал Мусаев.

Когда все хоронили «Торпедо», сыграли с «Краснодаром» уже Ивича вничью после зимнего перерыва — 2:2. Сейчас тоже взяли верх — 2:0. Для меня это такая нормальная рабочая победа. Я ребят настраивал на эту игру всю зиму. У нас висел листок, на котором были указаны две первые весенние встречи ФНЛ с «Тюменью» и «Волгарем» и кубковый поединок с «Краснодаром». Как мне потом сказал психолог, нужно было вывешивать всех соперников до конца сезона (улыбается). Ребята настраивались на эти три матча — одержали три победы: 3:0, 2:0, 2:0. А потом немного расслабились и уступили «Нефтехимику» и «Енисею». Может быть, они почувствовали, что задача уже выполнена, то есть команды из списка обыграны. Футбольный бог ведь все видит.

— Надо было обязательно в этот список включить «Ростов».

— Мы все-таки на тот момент не знали, кто нам достанется по сетке. С «Ростовом», кстати, тоже достойно сыграли, не пропустили. А когда нам достался по жребию «Краснодар», все надо мной издевались: что вы будете теперь делать?!

Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

— И что вы отвечали?

— Что весной мы станем сильнее. Я просто знаю, как готовить команду зимой. Если проанализируете, то после каждого большого подготовительного зимнего периода наши команды прибавляют. Как в плане результатов, так и по качеству футбола. А есть тренеры, которые сначала выстреливают на коротком этапе, а после зимы многие не могут уже найти их коллективы в таблице... У нас есть опыт и менеджмента в экстренных условиях, когда нужно было спасать клубы, и в то же время умеем готовить игроков в более спокойных условиях. Отсюда и была такая уверенность, что сможем подойти к матчу с «Краснодаром» во всеоружии. Футболисты поверили в нас, в наши идеи, и каждый из них прибавил.

— Удивляет, что Владимир Ивич по-прежнему без работы?

— Абсолютно нет. Он очень серьезный тренер, может работать в любом клубе и добиваться с ним результата. Вправе выбирать. Ивич знает и умеет выстраивать игру команды. Везде, в любой стране принципы одинаковы. Поверьте мне. В Армении я принимал «Пюник». Мы поднялись с предпоследнего места, буквально очка не хватило до первого... Когда тебе никто не мешает, все складывается замечательно. Как только «помощники» начинают активизироваться, сразу возникают сложности.

Андрей Талалаев
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Химки
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