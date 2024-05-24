Талалаев — о победе над «Краснодаром»: «У нас просто есть такая привычка: обыгрывать «быков» по весне»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего его команде удалось пройти «Краснодар» в FONBET Кубке России. 12 марта химчане победили краснодарцев в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов (2:0).

— На какое место среди своих тренерских успехов поставите победу над «Краснодаром» в FONBET Кубке России?

— У нас просто есть такая привычка — хорошо играть с «Краснодаром» по весне. Мы делаем это каждый год. 5:0 обыграли их, когда «быков» еще первый раз тренировал Мусаев.

Когда все хоронили «Торпедо», сыграли с «Краснодаром» уже Ивича вничью после зимнего перерыва — 2:2. Сейчас тоже взяли верх — 2:0. Для меня это такая нормальная рабочая победа. Я ребят настраивал на эту игру всю зиму. У нас висел листок, на котором были указаны две первые весенние встречи ФНЛ с «Тюменью» и «Волгарем» и кубковый поединок с «Краснодаром». Как мне потом сказал психолог, нужно было вывешивать всех соперников до конца сезона (улыбается). Ребята настраивались на эти три матча — одержали три победы: 3:0, 2:0, 2:0. А потом немного расслабились и уступили «Нефтехимику» и «Енисею». Может быть, они почувствовали, что задача уже выполнена, то есть команды из списка обыграны. Футбольный бог ведь все видит.

— Надо было обязательно в этот список включить «Ростов».

— Мы все-таки на тот момент не знали, кто нам достанется по сетке. С «Ростовом», кстати, тоже достойно сыграли, не пропустили. А когда нам достался по жребию «Краснодар», все надо мной издевались: что вы будете теперь делать?!

— И что вы отвечали?

— Что весной мы станем сильнее. Я просто знаю, как готовить команду зимой. Если проанализируете, то после каждого большого подготовительного зимнего периода наши команды прибавляют. Как в плане результатов, так и по качеству футбола. А есть тренеры, которые сначала выстреливают на коротком этапе, а после зимы многие не могут уже найти их коллективы в таблице... У нас есть опыт и менеджмента в экстренных условиях, когда нужно было спасать клубы, и в то же время умеем готовить игроков в более спокойных условиях. Отсюда и была такая уверенность, что сможем подойти к матчу с «Краснодаром» во всеоружии. Футболисты поверили в нас, в наши идеи, и каждый из них прибавил.

— Удивляет, что Владимир Ивич по-прежнему без работы?

— Абсолютно нет. Он очень серьезный тренер, может работать в любом клубе и добиваться с ним результата. Вправе выбирать. Ивич знает и умеет выстраивать игру команды. Везде, в любой стране принципы одинаковы. Поверьте мне. В Армении я принимал «Пюник». Мы поднялись с предпоследнего места, буквально очка не хватило до первого... Когда тебе никто не мешает, все складывается замечательно. Как только «помощники» начинают активизироваться, сразу возникают сложности.