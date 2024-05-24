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Сегодня, 11:00

Талалаев — о Джикии в «Химках»: «Если я рассматривал вариант с Дзюбой, то готов к работе с Георгием»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Георгий Джикия.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, хотел бы он видеть в составе своей команды защитника Георгия Джикию.

— Туфан Садыгов, к слову, на днях сказал, что ему было бы интересно увидеть Георгия Джикию в «Химках». А вам?

— Не хотел бы обсуждать конкретные фамилии сейчас. Но я готов работать с любым классным футболистом. Просто нужно понять уровень его полезности и уровень его токсичности. Если я был готов работать с Артемом Дзюбой, рассматривал такой вариант, то с Георгием тоже готов к сотрудничеству. Другое дело — нужно найти какие-то компромиссы. Надо понимать, насколько мы ему интересны и насколько он нам нужен. Вот и все.

— Дзюбу задела та ситуация, когда ему предложили сначала приехать и потренироваться с «Торпедо», а потом уже, возможно, подписать контракт.

— Артем — качественный футболист. А по поводу его человеческих качеств... Видите, в «Локомотиве» настал момент, когда вдруг все стало не так. Что ж, это происходит, как правило, с любым неординарным форвардом.

Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Андрей Талалаев
Артем Дзюба
Георгий Джикия
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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