Талалаев — о Джикии в «Химках»: «Если я рассматривал вариант с Дзюбой, то готов к работе с Георгием»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, хотел бы он видеть в составе своей команды защитника Георгия Джикию.

— Туфан Садыгов, к слову, на днях сказал, что ему было бы интересно увидеть Георгия Джикию в «Химках». А вам?

— Не хотел бы обсуждать конкретные фамилии сейчас. Но я готов работать с любым классным футболистом. Просто нужно понять уровень его полезности и уровень его токсичности. Если я был готов работать с Артемом Дзюбой, рассматривал такой вариант, то с Георгием тоже готов к сотрудничеству. Другое дело — нужно найти какие-то компромиссы. Надо понимать, насколько мы ему интересны и насколько он нам нужен. Вот и все.

— Дзюбу задела та ситуация, когда ему предложили сначала приехать и потренироваться с «Торпедо», а потом уже, возможно, подписать контракт.

— Артем — качественный футболист. А по поводу его человеческих качеств... Видите, в «Локомотиве» настал момент, когда вдруг все стало не так. Что ж, это происходит, как правило, с любым неординарным форвардом.

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.