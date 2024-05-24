Опубликован календарь РПЛ и Кубка России на сезон-2024/25

РФС утвердил структуру календаря чемпионата России и группового турнира пути РПЛ и плей-офф FONBET Кубка России на сезон-2024/25.

Матчи первого тура нового сезона РПЛ пройдут 20-21 июля. 30-й тур состоится 24 мая 2025 года. Первые матчи группового турнира пути РПЛ Кубка России назначены на 31 июля.

Кроме того, стала известна дата проведения Суперкубка России. Матч состоится 13 июля. В нем сыграют чемпион России в сезоне-2023/24 и обладатель Кубка страны.