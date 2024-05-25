Агент Дюлгерова: «Химки» могли бы стать интересным направлением»

Николай Жейнов, агент вратаря «Черно Море» Ивана Дюлгерова, отреагировал на интерес со стороны «Химок».

«Иван — игрок сборной, который после этого сезона уходит в статусе свободного агента, поэтому к нему большой интерес от многих клубов. «Химки» могли бы стать интересным направлением для будущего этого вратаря. Я очень хорошо работаю с российскими командами более 20 лет, но предпочитаю пока не раскрывать — продолжит Иван карьеру в РПЛ или нет», — приводит слова Жейнова Sport24.

Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему болгарину со стороны подмосковной команды.

В сезоне-2023/24 Дюлгеров провел 34 матча за «Черно Море», в которых 16 раз сыграл на ноль и пропустил 25 мячей.