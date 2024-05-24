Размышления обозревателя «СЭ» перед развязкой чемпионата -2023/24.

Сжалится ли вдова Севидова ?

Чемпионат мечты РПЛ по интриге, сюжету и страстям заканчивается. Остались последние два часа — если не считать стыков. Тогда и узнаем, кто из троих соискателей откопает и заберет мешок с золотым кладом.

С одной стороны, не хочется, чтобы он заканчивался. Каждый тур дарит что-то запредельное — то «Динамо» — «Сочи», где ситуация с 82-й минуты менялась четыре раза, то «Балтика» — «Динамо», где в добавленное время счет превратился из 2:1 в 2:3 с Нгамале в роли Сульшера, то «Сочи» — «Краснодар», где «быки», уже истекающие кровью на корриде, ожили и опять же в компенсированные минуты подняли матадора на рога... Уже кажется, что нет больше сюжетных вариаций — а они все находятся и находятся.

С другой стороны — сил уже нет ждать развязки. Давно во всем, что касается российского футбола, я чего-то ожидал с таким нетерпением, как этого 30-го тура. Пишу вот — и даже за письменным столом дыхание учащается.

Я уже говорил, что, по моему пониманию правды футбола (при этом полностью осознаю и соглашаюсь с тем, что у каждого из вас это понимание может быть другим), больше всех чемпионства на данный момент заслуживает «Динамо». Команда бурлящей жизни, команда воли и несгибаемости, команда незаштампованного, простого, живого и открытого тренера, который ничем еще не пресытился. И который всегда хочет атаковать, забивать и выигрывать, а не удерживать минимальный победный счет.

«Зенит», во-первых, изрядно поскучнел, играя почти всю весну сухо и академично, а во-вторых, постоянными титулами всем, кроме своих болельщиков, просто надоел — и ему, как «Спартаку» 1990-х, для возрождения в том числе и собственного интереса к чемпионату нужна своя «Спартак-Алания» 1995-го. Вспомните, как рутинно уже воспринималось даже собственными поклонниками спартаковское чемпионство 94-го и насколько огненно — в 96-м и 97-м. Так что, может, и команде из Санкт-Петербурга и ее публике нужен проигрыш, чтобы у них всех заново загорелись глаза.

Никогда еще не бравший трофеев «Краснодар» (а особенно его владелец Сергей Галицкий) вызывал исключительно симпатию до тех пор, пока не уволил Владимира Ивича, с которым двумя турами ранее закончил на вершине таблицы первую часть чемпионата и нашел баланс в игре. Эта отставка противоречила неписаным законам футбола, даже если бы была сделана ради мощного назначения. Но то была отставка ради отставки.

А если «быки» станут чемпионами с Мурадом Мусаевым, при всем уважении к его решению поставить все на зеро и, по его собственному выражению, полезть в эту мясорубку, — это будет парадокс всех времен и народов. После кошмарного второго тайма дома с «Зенитом», когда первый был выигран, но затем команда словно забыла себя в раздевалке; после очка с нулем голов с «Крыльями Советов» и «Ахматом», когда все, казалось, было в руках «Краснодара», после опять же «сухого» проигрыша «Спартаку» — тут, правда, при небезнадежной игре.

Футбол «Динамо», несомненно, тоже далек от совершенства. Но, по мне, он гораздо ближе всего остального к тому первородному, за что каждый из нас эту игру полюбил. К тому непосредственному, детскому, искреннему началу, когда забить ты хочешь намного больше, чем не пропустить, а 3:2 — в сто раз лучше, чем 1:0 (хотя очков-то вроде за то и другое начисляется поровну); когда финт или пас пяткой — штука поощряемая, а не запретная (спросите Хорхе Карраскаля!), когда лучший бомбардир — «парень с нашего двора», свой воспитанник (Константин Тюкавин)...

Удивительная история: когда бело-голубые в предыдущий раз выиграли золото, то лидировали среди всех советских клубов по числу чемпионских титулов. У них стало 11, у «Спартака» было девять, у киевского «Динамо» — семь. И вдруг для «Динамо» московского наступила вечная зима. Многие из его болельщиков сейчас взывают к вдове Севидова — смилостивься над ними.

Услышит? Сжалится?

Антон Шунин, Федор Смолов и Игорь Лещук. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Фэнтези

Перед двумя последними турами у меня даже воображение разыгралось, и я сочинил в своем Telegram-канале нечто в жанре фэнтези. Самый банальный из трех вариантов сюжета — где «Динамо» становится чемпионом досрочно, за тур до конца, — к сожалению бело-голубых и их поклонников, уже не сбылся. А вот еще пара вариантов — да не обидятся на меня за этот поток фантазии команды и их поклонники. Просто красота происходящего подталкивает.

«Зениту» не составляет труда справиться с «Ростовом» — 57 очков. «Динамо» до последней минуты держится в Краснодаре, но полные трибуны гонят хозяев вперед, и при 1:1 на последнем стандарте в чужую штрафную идет Сафонов, скидывает мяч под удар Кордобе, два рикошета — и мяч переползает линию ворот. Времени на ответную атаку нет, звучит финальный свисток. И «Зенит» — чемпион, «Краснодар» по личным встречам с «Динамо» впервые в истории берет серебро, а динамовцы десять минут не могут встать с газона. Тюкавин рыдает, как Сычев на ЧМ-2002?

Или такой (там, правда, «Зенит» из-за ничьей в Грозном сходит с пробега после 29-го тура, и матч «Краснодар» — «Динамо» превращается в золотой без примесей):

«На 90-й минуте при 1:1 неловкое движение руки Маричаля в своей штрафной — и ВАР присуждает пенальти, который уверенно реализует Сперцян. Куча-мала, стадион сходит с ума. Но добавлено 6 минут. И на пятой Нгамале идеально простреливает к линии вратарской на Тюкавина, наперерез тому бросается Сафонов — и...

А то, что было дальше, предлагаю дорисовать вам самим!»

Вот и вам, дорогие читатели, предлагаю в оставшиеся до матчей часы придумать свои варианты сценария 30-го тура. И не бойтесь своих фантазий — практика этого сезона показывает, что сбыться могут абсолютно любые.

«Динамо» — это История, но та, с которой стряхнули пыль, заблаговременно достали из шкафа, проветрили от нафталина, отдали современному портному, и старинная одежка теперь выглядит стильной, модно скроенной, зато с авторитетным историческим брендом.

«Зенит» — это Опыт, чемпионская привычка. Да, из-за нее уменьшилась свежесть эмоций, появилась леность во взгляде, в движениях. Зато в достатке людей, которые знают, как это делать. И если удача свалится к ним в руки, эти руки, будьте покойны, не затрясутся.

«Краснодар» — это Энергия города, в котором все или по крайней мере очень многое будет решаться, и этот город еще никогда не видел чемпионства. И Мечта одного человека, большого, страстного и ранимого. Человека, создавшего в городе с нуля свой мир. Мир для удовольствия — но разве результат этому удовольствию может помешать?

Футболисты «Динамо» в 1976 году. Фото Сергей Колганов

Из чемпионов 1976-го живы все, кроме четырех. Из чемпионов 1963-го остался только один

Посмотрел составы чемпионских команд московского «Динамо» 1963 и 1976 (весна) годов — чтобы понять, кто из них может дожить. Если бело-голубые в Краснодаре их не подведут.

Из команды-76 живы все, кроме четырех человек. Что ж, за, видимо, дисциплинированных и заботящихся о здоровье динамовцев того поколения можно только порадоваться. И пожелать, чтобы их полувековая мечта сбылась. С другой стороны, разве меньше заслуживает того, чтобы сбылась его мечта, создатель планеты «Краснодар» Сергей Галицкий?..

А вот из «Динамо» 1963 года, то есть последней чемпионской команды с участием Льва Яшина, в живых, судя по «Википедии», один человек — нападающий Николай Бобков, который в том сезоне забил четыре мяча в 24 матчах. Ему 83 года, после окончания карьеры он много лет работал дипломатическим курьером МИД СССР и России. Дай Бог, чтобы в субботу бело-голубые прибавили ему здоровья.

Больно было прочитать, что еще один нападающий, Аркадий Николаев (32 матча, один гол в том сезоне), умер 24 апреля этого года в возрасте 84 лет.

Когда я привел эти факты, один краснодарский болельщик предложил мне посчитать, сколько игроков «Кубани», впервые вышедшей в высшую лигу чемпионата СССР в начале 80-х, могут дожить до первого чемпионства «Краснодара», — но это-то тут при чем? Эти две команды ничего не объединяет, кроме города. Это все равно что «Спартак» и «Динамо». И тот же легендарный кубанский бомбардир Александр Плошник, самый, по-моему, почитаемый футболист в истории этого города, — в чистом виде человек «Кубани», никогда не имевший отношения к «быкам». Как любят говорить молодые, не надо натягивать сову на глобус.

...На наших глазах в любом случае вершится российская футбольная история. Даже если не «Краснодар» выиграет первый свой трофей (не только чемпионство) вообще или «Динамо» — первое российское золото и первый чемпионский титул за 48 лет. Если титул возьмет «Зенит» — история тоже будет, потому что клуб из Санкт-Петербурга сделает это в шестой раз подряд. Что станет повторением рекорда «Спартака», шестилетняя золотая серия которого продолжалась с 1996 по 2001 год. А в следующем сезоне будет праздноваться столетие «Зенита», так что...

Время следующего сезона еще придет, пока же надеюсь, что исход чемпионата будет решен только на футбольном поле, и в районе 18:30 субботы по московскому времени мы будем обсуждать фантастические голы и сюжеты, но, главное, не судейские скандалы. По мне, арбитраж в этом сезоне в целом был беспристрастным, и нельзя сказать, что в нем угадывалась симпатия к тому же «Зениту» — иначе, например, в его ворота никогда бы не был назначен пенальти в добавленное время в Воронеже. Как, впрочем, и к кому-либо другому.

Так что, если в 30-м туре ни в борьбе за золото, ни в гонке за выживание никаких катаклизмов не произойдет, Милорад Мажич, возглавивший департамент судейства прошлым летом, на мой взгляд, будет заслуживать большой благодарности. Но пока не прозвучал последний свисток в последнем матче, торопиться с выводами нельзя. Слишком многое и у слишком многих в этом туре на кону.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Чтобы воздух футбола был абсолютно прозрачен, а о судьях никто не вспоминал!

Есть у меня знакомый пятнадцатилетний болельщик «Динамо», в недавнем прошлом — слушатель моего цикла онлайн-лекций и семинаров по спортивной журналистике. На матч в Краснодар он едет с родителями. И если случится то, чего он так ждет, то ему будет сложно представить, через что прошли люди, которые ждали полвека. Те, например, кто не застал или застал в еще совсем несознательном возрасте весну 76-го, — например, мой одногруппник по журфаку МГУ, историк «Динамо» Максим Бобров. Да даже и те, кто, подобно моим уважаемым коллегам Виктору Гусеву и Сергею Микулику, тот титул хорошо помнит. Болельщик «Динамо» более старшего поколения, 82-летний Лев Лещенко, насколько знаю, на игру не поедет, но переживать будет — догадываюсь как.

Несмотря на не самую маленькую дистанцию от столицы до южного города и на его закрытый аэропорт, даже не представляю масштабов паломничества бело-голубых. Об этом они потом сочинят десятки, сотни, тысячи рассказов — устных и письменных. Но только если...

Сила чувств петербуржцев в случае золота с ними будет несравнима. Им предлагаю представить себя в 2007-м в Раменском, спустя 23 года после единственного советского золота «Зенита» имени Павла Садырина, когда они при Дике Адвокате впервые выиграли в российские времена. И умножить тогдашние эмоции на два — по сроку ожидания. И будет то, что могут пережить болельщики «Динамо».

А как счастливы будут жители Краснодара, если увидят первое в истории золото своих земляков на потрясающем стадионе, с любовью построенном владельцем их клуба! Где это еще может и должно произойти, если не там? А все питейные заведения на улице Красной готовы к могучей выручке — или от хозяев, или от гостей.

Главное, чтобы все было спокойно в городе, но максимально горячо по-спортивному — на стадионе. Чтобы сюжет держал в максимальном напряжении до последних секунд, а о судьях никто ни разу не вспомнил. Чтобы не было повода называть кого-либо позором российского футбола. Чтобы воздух игры был абсолютно прозрачен, и у людей была потребность болеть только за, а не против.

И чтобы чемпионский кубок поднял сильнейший!