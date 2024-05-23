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Сегодня, 21:46

«Химки» рассматривают голкипера европейской сборной и Ставера из «Енисея»

Алина Савинова
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«Химки» в качестве усиления вратарской линии рассматривают две приоритетные кандидатуры, сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что одна из них — вратарь из европейской сборной. Вторая — Евгений Ставер, выступающий за «Енисей». У 26-летнего игрока летом 2024 года заканчивается контракт с красноярцами. Ранее стало известно об уходе из «Химок» голкипера Антона Митрюшкина.

В этом сезоне Ставер провел 29 матчей за «Енисей» во всех турнирах, пропустив 32 мяча и 7 раз сыграв на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее «Химки» обеспечили себе выход в РПЛ. После 33 туров подмосковная команда занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 63 очками.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Первая лига
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
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Ленинградец – Торпедо
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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