Максим Астафьев стал новым главным тренером «Ленинградца»

«Ленинградец» объявил о назначении Максима Астафьева главным тренером команды.

41-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера с 22 апреля после отставки Сергея Кирьякова. Под руководством Астафьева команда провела шесть матчей, одержала две победы, потерпела два поражения и дважды сыграла вничью.

За один тур до конца сезона-2023/24 «Ленинградец» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 34 очками. Команда находится в зоне вылета и отстает на одно очко от «Черноморца», идущего на 15-й строчке, позволяющей сохранить место в лиге.