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Сегодня, 08:17

Максим Астафьев стал новым главным тренером «Ленинградца»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Ленинградец» объявил о назначении Максима Астафьева главным тренером команды.

41-летний специалист был исполняющим обязанности главного тренера с 22 апреля после отставки Сергея Кирьякова. Под руководством Астафьева команда провела шесть матчей, одержала две победы, потерпела два поражения и дважды сыграла вничью.

За один тур до конца сезона-2023/24 «Ленинградец» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 34 очками. Команда находится в зоне вылета и отстает на одно очко от «Черноморца», идущего на 15-й строчке, позволяющей сохранить место в лиге.

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«Химки» рассматривают голкипера европейской сборной и Ставера из «Енисея»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
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