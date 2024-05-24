РФС отказал «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» в выдаче лицензий для участия в первой лиге

РФС рассмотрел заявки клубов первой и второй лиги для участия во втором по силе российском дивизионе в следующем сезоне.

Организация отказала в выдаче лицензий «Кубани», «Волгарю» и «Уфе». Краснодарский и астраханский клубы досрочно вылетели из первой лиге в текущем сезоне. Уфимцы лидируют в группе «Золото» 2-го этапа второй лиги после 14 матчей.

Команды смогут предоставить дополнительные документы или обжаловать решение РФС до 4 июня.