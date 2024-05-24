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Сегодня, 17:04

РФС отказал «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» в выдаче лицензий для участия в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Богдан Рейхмен (полузащитник ФК «Кубань»).
Фото ФК «Кубань»

РФС рассмотрел заявки клубов первой и второй лиги для участия во втором по силе российском дивизионе в следующем сезоне.

Организация отказала в выдаче лицензий «Кубани», «Волгарю» и «Уфе». Краснодарский и астраханский клубы досрочно вылетели из первой лиге в текущем сезоне. Уфимцы лидируют в группе «Золото» 2-го этапа второй лиги после 14 матчей.

Команды смогут предоставить дополнительные документы или обжаловать решение РФС до 4 июня.

Источник: РФС
Футбол
Первая лига
РФС
ФК Волгарь
ФК Кубань
ФК Уфа
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Талалаев объяснил, почему пригласил бы в «Химки» Сперцяна, а не Тюкавина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
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Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
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Бутта Магомедов

Химки

 9
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Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

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И К Ж
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Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
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Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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