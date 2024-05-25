«Енисей» в заключительном туре ФНЛ обыграл «Тюмень»
«Енисей» в заключительном 34-м туре ФНЛ обыграл «Тюмень» со счетом 2:0.
Отличились Андрей Окладников и Александр Ломакин.
«Енисей» с 51 очком занимает шестое место в турнирнной таблице, «Тюмень» с 48 очками — на восьмой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
2
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|34
|15
|6
|13
|55-40
|51
|
7
|Тюмень
|34
|13
|9
|12
|36-35
|48
|
8
|Шинник
|33
|13
|9
|11
|38-41
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|33
|11
|11
|11
|30-31
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
13
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
14
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
15
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|25.05
|09:00
|
Енисей – Тюмень
|2 : 0
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|- : -
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|- : -
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|9
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|8
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
Новости