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«Енисей» в заключительном туре ФНЛ обыграл «Тюмень»

Сергей Разин
корреспондент
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«Енисей» в заключительном 34-м туре ФНЛ обыграл «Тюмень» со счетом 2:0.

Отличились Андрей Окладников и Александр Ломакин.

«Енисей» с 51 очком занимает шестое место в турнирнной таблице, «Тюмень» с 48 очками — на восьмой строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 34-й тур
25 мая, 09:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
2:0
Тюмень

ФК Енисей
ФК Тюмень
0
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
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 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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Алания – Динамо Мх
 - : -
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 - : -
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