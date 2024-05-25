«Енисей» в заключительном туре ФНЛ обыграл «Тюмень»

«Енисей» в заключительном 34-м туре ФНЛ обыграл «Тюмень» со счетом 2:0.

Отличились Андрей Окладников и Александр Ломакин.

«Енисей» с 51 очком занимает шестое место в турнирнной таблице, «Тюмень» с 48 очками — на восьмой строчке.