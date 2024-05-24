Талалаев объяснил, почему болеет за «Динамо» в золотой гонке

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ.

— За кого вы болеете в чемпионской гонке РПЛ?

— За «Динамо».

— Почему?

— Хотелось бы глотка свежего воздуха. «Зенит» все равно ближе к чемпионству. Но он соревнуется прежде всего сам с собой, а не с «Динамо».

— Почему не за «Краснодар»? Из-за увольнения Ивича?

— Просто не люблю, когда функционеры влияют на футбольную составляющую больше, чем следовало бы.

После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

В заключительном туре 25 мая «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» дома сыграет с «Ростовом».