Газизов: «С нетерпением жду динамовского дерби в РПЛ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что ждет матчей против московского «Динамо» в РПЛ.

«С нетерпением жду динамовского дерби в рамках РПЛ, такого давно не было. Думаю, нас ждут классные игры. Последний такой матч был лет 30 назад. Поэтому все ждут этого события», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

Махачкалинское «Динамо» занимает второе место в таблице Мелбет-Первой лиги с 63 очками в 33 матчах. Команда досрочно обеспечила себе участие в РПЛ в сезоне-2024/25.