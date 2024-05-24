Талалаев: «Где сейчас «Сочи» и «Балтика»? У «Химок» бюджет скромнее, но мы амбициозны»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пока не готов сказать, какая задача будет стоять перед его командой в РПЛ.

— После кубкового матча с «Ростовом» удалось пообщаться с Валерием Карпиным (в прошлом сезоне у тренеров была заочная перепалка. — Прим. «СЭ»)?

— Спокойно, нормально поговорили. И до игры, и после. Вообще никаких проблем. Мы оба нормальные эмоциональные люди, понимаем друг друга. Просто договорились побольше говорить о себе, — сказал Талалаев в интервью «СЭ».

— После победы над «Кубанью» и выхода в РПЛ вы заметили, что перед «Химками» стоят задачи другого порядка, более глобального. Какие?

— Вы же примерно понимаете, какие бюджеты у «Балтики» и «Сочи». И где они сейчас? Южане уже вылетели. Калининградцы еще борются за выживание. И это с учетом того, что зимой они потратили где-то 5-7 миллионов евро на усиление состава.

«Химки» в этом плане скромнее, но при этом амбициозны. И здесь всем надо понять: либо бюджет увеличить и ставить серьезные задачи, либо поумерить пыл. Думаю, в течение месяца мы будем определяться. Я подписывал контракт с клубом на пять лет. Глобально была идея построить команду, которая бы достойно играла с гегемонами нашего футбола — с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром», «Спартаком», ЦСКА. Цели такие. А вот пошаговые задачи иногда получаются менее чеканными. Есть такой тост: чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями (улыбается). А вообще, самое главное сейчас — это поблагодарить ребят за хороший сезон. Не только игроков, но и всех работников клуба, руководителей. Теперь надо немного перезагрузиться и отдохнуть. Не предполагал, что сезон получится настолько тяжелым!

— А если допустить, что перед «Химками» будет стоять задача не вылететь из РПЛ, на сколько процентов придется менять состав?

— Я против такой постановки вопроса. Против того, чтобы в любое трансферное окно менять больше четырех-пяти футболистов. Основой должны стать те ребята, которые сделали этот шаг вперед. А класса добавят новички. Но они действительно должны быть такого уровня, чтобы никто не сомневался в причинах их приглашения в нашу команду. Это все зависит от возможностей нашего инвестора. Хотел бы подчеркнуть: «Химки» не тратят государственных денег. Болельщикам нужно понимать: человек вкладывает свои средства и ему нет смысла сейчас делать шаг вперед, чтобы потом откатиться на два назад.

За тур до окончания сезона «Химки» идут первыми (63 очка) в ФНЛ, их может обойти только махачкалинское «Динамо» (61). Обе команды уже обеспечили себе выход в РПЛ.