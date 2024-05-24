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Талалаев: «Где сейчас «Сочи» и «Балтика»? У «Химок» бюджет скромнее, но мы амбициозны»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пока не готов сказать, какая задача будет стоять перед его командой в РПЛ.

— После кубкового матча с «Ростовом» удалось пообщаться с Валерием Карпиным (в прошлом сезоне у тренеров была заочная перепалка. — Прим. «СЭ»)?

— Спокойно, нормально поговорили. И до игры, и после. Вообще никаких проблем. Мы оба нормальные эмоциональные люди, понимаем друг друга. Просто договорились побольше говорить о себе, — сказал Талалаев в интервью «СЭ».

— После победы над «Кубанью» и выхода в РПЛ вы заметили, что перед «Химками» стоят задачи другого порядка, более глобального. Какие?

— Вы же примерно понимаете, какие бюджеты у «Балтики» и «Сочи». И где они сейчас? Южане уже вылетели. Калининградцы еще борются за выживание. И это с учетом того, что зимой они потратили где-то 5-7 миллионов евро на усиление состава.

«Химки» в этом плане скромнее, но при этом амбициозны. И здесь всем надо понять: либо бюджет увеличить и ставить серьезные задачи, либо поумерить пыл. Думаю, в течение месяца мы будем определяться. Я подписывал контракт с клубом на пять лет. Глобально была идея построить команду, которая бы достойно играла с гегемонами нашего футбола — с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром», «Спартаком», ЦСКА. Цели такие. А вот пошаговые задачи иногда получаются менее чеканными. Есть такой тост: чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями (улыбается). А вообще, самое главное сейчас — это поблагодарить ребят за хороший сезон. Не только игроков, но и всех работников клуба, руководителей. Теперь надо немного перезагрузиться и отдохнуть. Не предполагал, что сезон получится настолько тяжелым!

Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

— А если допустить, что перед «Химками» будет стоять задача не вылететь из РПЛ, на сколько процентов придется менять состав?

— Я против такой постановки вопроса. Против того, чтобы в любое трансферное окно менять больше четырех-пяти футболистов. Основой должны стать те ребята, которые сделали этот шаг вперед. А класса добавят новички. Но они действительно должны быть такого уровня, чтобы никто не сомневался в причинах их приглашения в нашу команду. Это все зависит от возможностей нашего инвестора. Хотел бы подчеркнуть: «Химки» не тратят государственных денег. Болельщикам нужно понимать: человек вкладывает свои средства и ему нет смысла сейчас делать шаг вперед, чтобы потом откатиться на два назад.

За тур до окончания сезона «Химки» идут первыми (63 очка) в ФНЛ, их может обойти только махачкалинское «Динамо» (61). Обе команды уже обеспечили себе выход в РПЛ.

Андрей Талалаев
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
4
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

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 17
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Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
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Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
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СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
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Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
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Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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