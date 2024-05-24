Талалаев: «Где сейчас «Сочи» и «Балтика»? У «Химок» бюджет скромнее, но мы амбициозны»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев пока не готов сказать, какая задача будет стоять перед его командой в РПЛ.
— После кубкового матча с «Ростовом» удалось пообщаться с Валерием Карпиным (в прошлом сезоне у тренеров была заочная перепалка. — Прим. «СЭ»)?
— Спокойно, нормально поговорили. И до игры, и после. Вообще никаких проблем. Мы оба нормальные эмоциональные люди, понимаем друг друга. Просто договорились побольше говорить о себе, — сказал Талалаев в интервью «СЭ».
— После победы над «Кубанью» и выхода в РПЛ вы заметили, что перед «Химками» стоят задачи другого порядка, более глобального. Какие?
— Вы же примерно понимаете, какие бюджеты у «Балтики» и «Сочи». И где они сейчас? Южане уже вылетели. Калининградцы еще борются за выживание. И это с учетом того, что зимой они потратили где-то 5-7 миллионов евро на усиление состава.
«Химки» в этом плане скромнее, но при этом амбициозны. И здесь всем надо понять: либо бюджет увеличить и ставить серьезные задачи, либо поумерить пыл. Думаю, в течение месяца мы будем определяться. Я подписывал контракт с клубом на пять лет. Глобально была идея построить команду, которая бы достойно играла с гегемонами нашего футбола — с «Зенитом», «Динамо», «Краснодаром», «Спартаком», ЦСКА. Цели такие. А вот пошаговые задачи иногда получаются менее чеканными. Есть такой тост: чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями (улыбается). А вообще, самое главное сейчас — это поблагодарить ребят за хороший сезон. Не только игроков, но и всех работников клуба, руководителей. Теперь надо немного перезагрузиться и отдохнуть. Не предполагал, что сезон получится настолько тяжелым!
— А если допустить, что перед «Химками» будет стоять задача не вылететь из РПЛ, на сколько процентов придется менять состав?
— Я против такой постановки вопроса. Против того, чтобы в любое трансферное окно менять больше четырех-пяти футболистов. Основой должны стать те ребята, которые сделали этот шаг вперед. А класса добавят новички. Но они действительно должны быть такого уровня, чтобы никто не сомневался в причинах их приглашения в нашу команду. Это все зависит от возможностей нашего инвестора. Хотел бы подчеркнуть: «Химки» не тратят государственных денег. Болельщикам нужно понимать: человек вкладывает свои средства и ему нет смысла сейчас делать шаг вперед, чтобы потом откатиться на два назад.
За тур до окончания сезона «Химки» идут первыми (63 очка) в ФНЛ, их может обойти только махачкалинское «Динамо» (61). Обе команды уже обеспечили себе выход в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
2
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
8
|Шинник
|33
|13
|9
|11
|38-41
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|33
|11
|11
|11
|30-31
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
13
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
14
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
15
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
|25.05
|09:00
|
Енисей – Тюмень
|- : -
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|- : -
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|- : -
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|9
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|8
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6