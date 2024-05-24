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Сегодня, 11:15

Талалаев объяснил, почему пригласил бы в «Химки» Сперцяна, а не Тюкавина

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кого из звезд РПЛ он бы хотел видеть в своей команде.

— Если бы у вас была сейчас возможность пригласить в «Химки» одного любого игрока РПЛ, кого бы вы позвали в свою команду?

— Сперцяна.

— Почему не Тюкавина?

— Для того чтобы Тюкавин забивал, под него нужно было бы привезти такую линию опорников, которой сейчас располагает Марцел Личка. Например, Чавеса. Почему Тюкавин столько не забивал раньше? Не было баланса в игре. Осенью он же не так часто поражал ворота соперников.

Результативность Константина связана с приходом в «Динамо» качественного тренера, который знает, как его использовать, и с появлением в составе бело-голубых добротных исполнителей, обеспечивающих баланс. Вот Сперцян точно дал бы «Химкам» то, чего нам пока немного не хватает. Баланса между атакой и обороной. У нас есть сильные игроки в линии нападения и в обороне. Но не хватает компромисса, универсализма. Эдуард хорош во всех фазах игры.

Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

Андрей Талалаев
Эдуард Сперцян
Первая лига
РПЛ
ФК Химки
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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