Защитник «Химок» Журавлев объяснил, благодаря чему команда вернулась в РПЛ

Защитник «Химок» Юрий Журавлев объяснил, за счет чего его команда вернулась из Мелбет-Первой лиги в РПЛ.

«Мы сделали свое дело, и все этому рады. Когда играли дома с «Арсеналом», уже было понятно, что выходим в РПЛ. Думаю, решающую роль в нашем успехе сыграло сплочение коллектива и качественный разбор соперника. Было много неудобных матчей, в которых могла победить любая из команд. В этой лиге не бывает легко.

Как сказал тренер, летом мы соберемся и будем обсуждать задачи на следующий сезон. Если говорить о более высоких целях, все будет зависеть от подготовки, от психологии. Может, у нас на сборах будет больше матчей. Мы пока не знаем», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Журавлева.

«Химки» лидируют в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 63 очками в 33 матчах. Подмосковная команда досрочно обеспечила себе участие в премьер-лиге в сезоне-2024/25.