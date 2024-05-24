Талалаев: «Не вижу потолка у Руденко. Нет смысла сравнивать его с Угальде»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру лучшего бомбардира команды Александра Руденко.
— Какой потолок у Руденко, который порой на поле творил чудеса?
— С тем уровнем работы, который он демонстрировал осенью и весной, пока позволяло здоровье, мы потолка у него не видим. Просто, к сожалению, он провел с нами не всю предсезонку. Саша хотел остаться в РПЛ и в итоге потерял полтора-два месяца... В общем, свой потолок он может определить только сам. Как и Корян, который у нас реанимировал свою карьеру. Как и Магомедов, который, наверное, показывает только 60-70 процентов своего потенциала, при этом являясь лучшим распасовщиком ФНЛ. Я очень рад прогрессу Хосонова: он вернулся уже к тем цифрам, которые показывал в ЦСКА. Имею в виду движение, обостряющее передачи. Мне приятно не только добиваться результата, но и видеть рост игроков, в которых так называемые футбольные специалисты уже почти не верили. Все время повторяю, что ребята должны прежде всего доказывать все сами себе. Ну и иногда передавать приветы скептикам.
— Руденко в одном из интервью признал: ему обидно, что не удалось закрепиться в «Спартаке», пробиться в основу. Чувствуется, что он до сих пор испытывает досаду?
— Сформулирую так. Любой нестандартный футболист, особенно форвард, всегда подвержен субъективным факторам. Если Саша научится абстрагироваться от некоторых моментов, которые иногда возникают в жизни бомбардира, то добьется еще большего. Он по своей натуре лидер. Есть защитники, которые в любом матче выходят, стелются в подкатах, всегда выполняют на поле свой минимум, ниже которого не опускаются. А, например, более креативные футболисты иногда зависят от состояния души — посетила ли их муза или нет. Помимо самоотдачи, «физики» им всегда нужно какое-то творческое начало, чтобы принять нестандартное решение. Такая вот связь, понимаете?
И мне бы хотелось, чтобы в карьере Руденко было больше матчей, где он бы реализовывал свои лучшие качества. Повторюсь: сегодня потолка у него не вижу. Говорил ему, что он должен бороться за звание лучшего бомбардира лиги. В принципе по системе «гол плюс пас» Руденко находится в тройке лидеров (12 голов, 5 результативных передач. — Прим. «СЭ»). Другое дело — Саша стал более командным игроком, а это мало кто отмечает. Сейчас он прибавил в плане голевых передач. Это уже прежде всего заслуга всего коллектива.
— По манере игры, стилистике можете сравнить его с Угальде?
— Угальде в пятерке лучших форвардов РПЛ по оборонительным действиям. Он много бегает без мяча. А Руденко просто хороший нападающий. На мой взгляд, никаких параллелей тут нет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
2
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
8
|Шинник
|33
|13
|9
|11
|38-41
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|33
|11
|11
|11
|30-31
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
13
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
14
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
15
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
|25.05
|09:00
|
Енисей – Тюмень
|- : -
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|- : -
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|- : -
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|9
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|8
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6