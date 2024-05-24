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Талалаев: «Не вижу потолка у Руденко. Нет смысла сравнивать его с Угальде»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Руденко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» оценил игру лучшего бомбардира команды Александра Руденко.

— Какой потолок у Руденко, который порой на поле творил чудеса?

— С тем уровнем работы, который он демонстрировал осенью и весной, пока позволяло здоровье, мы потолка у него не видим. Просто, к сожалению, он провел с нами не всю предсезонку. Саша хотел остаться в РПЛ и в итоге потерял полтора-два месяца... В общем, свой потолок он может определить только сам. Как и Корян, который у нас реанимировал свою карьеру. Как и Магомедов, который, наверное, показывает только 60-70 процентов своего потенциала, при этом являясь лучшим распасовщиком ФНЛ. Я очень рад прогрессу Хосонова: он вернулся уже к тем цифрам, которые показывал в ЦСКА. Имею в виду движение, обостряющее передачи. Мне приятно не только добиваться результата, но и видеть рост игроков, в которых так называемые футбольные специалисты уже почти не верили. Все время повторяю, что ребята должны прежде всего доказывать все сами себе. Ну и иногда передавать приветы скептикам.

Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

— Руденко в одном из интервью признал: ему обидно, что не удалось закрепиться в «Спартаке», пробиться в основу. Чувствуется, что он до сих пор испытывает досаду?

— Сформулирую так. Любой нестандартный футболист, особенно форвард, всегда подвержен субъективным факторам. Если Саша научится абстрагироваться от некоторых моментов, которые иногда возникают в жизни бомбардира, то добьется еще большего. Он по своей натуре лидер. Есть защитники, которые в любом матче выходят, стелются в подкатах, всегда выполняют на поле свой минимум, ниже которого не опускаются. А, например, более креативные футболисты иногда зависят от состояния души — посетила ли их муза или нет. Помимо самоотдачи, «физики» им всегда нужно какое-то творческое начало, чтобы принять нестандартное решение. Такая вот связь, понимаете?

И мне бы хотелось, чтобы в карьере Руденко было больше матчей, где он бы реализовывал свои лучшие качества. Повторюсь: сегодня потолка у него не вижу. Говорил ему, что он должен бороться за звание лучшего бомбардира лиги. В принципе по системе «гол плюс пас» Руденко находится в тройке лидеров (12 голов, 5 результативных передач. — Прим. «СЭ»). Другое дело — Саша стал более командным игроком, а это мало кто отмечает. Сейчас он прибавил в плане голевых передач. Это уже прежде всего заслуга всего коллектива.

— По манере игры, стилистике можете сравнить его с Угальде?

— Угальде в пятерке лучших форвардов РПЛ по оборонительным действиям. Он много бегает без мяча. А Руденко просто хороший нападающий. На мой взгляд, никаких параллелей тут нет.

Александр Руденко
Андрей Талалаев
Первая лига
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
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 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
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