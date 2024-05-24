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Сегодня, 09:30

Талалаев о выходе «Химок» в РПЛ: «Даже не сомневались, что быстро вернемся в элитный дивизион»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» признался, что был уверен, что подмосковный клуб вернется в РПЛ в ближайшее время.

— По ходу чемпионата когда лично у вас появилась уверенность в том, что «Химки» вернутся в РПЛ?

— Когда подписывал контракт весной прошлого года. Тогда «Химки» вылетали из элитного дивизиона, шансов спасти их уже не было.

— То есть год назад знали, что за сезон решите задачу?

— Конечно. Понимал примерно, какой будет состав, каких игроков нужно оставлять — прежде всего голодных до результата. С той материально-технической базой клуба, с амбициями руководителей мы даже не сомневались, что быстро вернемся в элитный дивизион. При этом я ответственность нес не только за себя, но и за весь свой тренерский штаб. Посоветовался с помощниками, и вместе приняли этот вызов. Мы ведь до этого совершили один опрометчивый поступок, придя в «Торпедо». Второй раз уже рисковать не могли! В общем, были уверены на сто процентов, что справимся с задачей.

Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

За тур до окончания сезона «Химки» идут первыми (63 очка) в ФНЛ, их может обойти только махачкалинское «Динамо» (61). Обе команды уже обеспечили себе выход в РПЛ.

Андрей Талалаев
Первая лига
ФК Химки
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Защитник «Химок» Журавлев объяснил, благодаря чему команда вернулась в РПЛ

Талалаев: «Нужно было выйти в РПЛ, чтобы Мостовой и Смородская больше не переживали»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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