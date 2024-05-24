Талалаев: «Химки» точно не станут слабее после ухода Митрюшкина»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал уход из команды голкипера Антона Митрюшкина. Летом вратарь на правах свободного агента присоединится к «Локомотиву».
— Не отговаривали Митрюшкина от перехода в «Локомотив»? Все-таки выиграть конкуренцию у Лантратова сейчас почти нереально.
— Он взрослый, серьезный, состоявшийся мужчина. Если человек принимает решение, его не надо отговаривать. Я ему предлагал контракт осенью, предлагал контракт зимой. После того, как его агент ушел от переговоров... Мы никому трех предложений не делаем. Максимум два. Ну и даем право на ошибку. Не хочешь — твой выбор. Насильно мил не будешь. Антон — хороший вратарь. Но результаты «Химок» от его перехода в «Локомотив» сильно не изменятся.
— Когда стало известно, что Митрюшкин летом присоединится к «Локо», некоторые специалисты даже полагали, что за «Химки» он больше не проведет ни одной минуты.
— Это глупо. У Антона есть контрактные обязательства перед клубом. Он сейчас является игроком «Химок». Я даже не исключаю его появления на поле в матче с «Черноморцем». Когда мы вылетели из РПЛ, Митрюшкин дал понять, что хотел бы выступать в элитном дивизионе. Я напомнил ему про контракт: если кто-то выплатит за него определенную сумму, пожалуйста, иди играй. Я никого насильно тут не удерживаю. Сейчас Антон станет свободным агентом. Он волен поступать так, как считает нужным. Хочет идти под Лантратова, о'кей.
— Но вы не видите у него перспектив в «Локо»?
— Я просто знаю возможности Обухова, Лантратова и Митрюшкина. Повторюсь, Антон — хороший вратарь. Пусть попытается доказать свою состоятельность в «Локомотиве». Мы от его ухода точно слабее не станем. А насколько часто он будет играть в новой команде... Все зависит только от него.
— Но теперь вам нужен еще один вратарь. Проблема?
— Никаких проблем нет. Есть кандидатуры. С одним голкипером мы ведем переговоры с зимы. Есть и другие варианты. Люди, поигравшие в РПЛ, и лучшие голкиперы ФНЛ. Есть такой показатель — процент отраженных ударов. Вот по нему очень легко понять, что собой представляет тот или иной вратарь, который отработал целый сезон. Например, показатель Акинфеева — это всегда где-то 80 процентов. А есть голкиперы с 50 процентами отраженных ударов за чемпионат.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|33
|19
|6
|8
|54-38
|63
|
2
|Динамо Мх
|33
|18
|7
|8
|37-17
|61
|
3
|Акрон
|33
|16
|8
|9
|46-25
|56
|
4
|Арсенал
|33
|13
|16
|4
|39-24
|55
|
5
|Родина
|33
|14
|10
|9
|50-31
|52
|
6
|Енисей
|33
|14
|6
|13
|53-40
|48
|
7
|Тюмень
|33
|13
|9
|11
|36-33
|48
|
8
|Шинник
|33
|13
|9
|11
|38-41
|48
|
9
|Алания
|33
|11
|13
|9
|40-42
|46
|
10
|Торпедо
|33
|11
|11
|11
|30-31
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|9
|13
|31-32
|42
|
12
|СКА-Хаб.
|33
|11
|8
|14
|32-34
|41
|
13
|КАМАЗ
|33
|10
|11
|12
|29-34
|41
|
14
|Сокол
|33
|9
|8
|16
|30-52
|35
|
15
|Черноморец
|33
|7
|14
|12
|29-36
|35
|
16
|Ленинградец
|33
|8
|10
|15
|25-41
|34
|
17
|Волгарь
|33
|6
|13
|14
|27-44
|31
|
18
|Кубань
|33
|5
|8
|20
|20-51
|23
|25.05
|09:00
|
Енисей – Тюмень
|- : -
|25.05
|13:00
|
Химки – Черноморец
|- : -
|25.05
|13:00
|
Алания – Динамо Мх
|- : -
|25.05
|13:00
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|25.05
|13:00
|
Шинник – Арсенал
|- : -
|25.05
|13:00
|
Акрон – СКА-Хаб.
|- : -
|25.05
|13:00
|
КАМАЗ – Сокол
|- : -
|25.05
|13:00
|
Волгарь – Кубань
|- : -
|25.05
|13:00
|
Ленинградец – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|17
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|9
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|8
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|19
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6