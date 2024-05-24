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Сегодня, 10:15

Талалаев: «Химки» точно не станут слабее после ухода Митрюшкина»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Антон Митрюшкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в интервью «СЭ» прокомментировал уход из команды голкипера Антона Митрюшкина. Летом вратарь на правах свободного агента присоединится к «Локомотиву».

— Не отговаривали Митрюшкина от перехода в «Локомотив»? Все-таки выиграть конкуренцию у Лантратова сейчас почти нереально.

— Он взрослый, серьезный, состоявшийся мужчина. Если человек принимает решение, его не надо отговаривать. Я ему предлагал контракт осенью, предлагал контракт зимой. После того, как его агент ушел от переговоров... Мы никому трех предложений не делаем. Максимум два. Ну и даем право на ошибку. Не хочешь — твой выбор. Насильно мил не будешь. Антон — хороший вратарь. Но результаты «Химок» от его перехода в «Локомотив» сильно не изменятся.

— Когда стало известно, что Митрюшкин летом присоединится к «Локо», некоторые специалисты даже полагали, что за «Химки» он больше не проведет ни одной минуты.

— Это глупо. У Антона есть контрактные обязательства перед клубом. Он сейчас является игроком «Химок». Я даже не исключаю его появления на поле в матче с «Черноморцем». Когда мы вылетели из РПЛ, Митрюшкин дал понять, что хотел бы выступать в элитном дивизионе. Я напомнил ему про контракт: если кто-то выплатит за него определенную сумму, пожалуйста, иди играй. Я никого насильно тут не удерживаю. Сейчас Антон станет свободным агентом. Он волен поступать так, как считает нужным. Хочет идти под Лантратова, о'кей.

 
Андрей Талалаев. «Спасибо Мостовому и Смородской за «поддержку». Они здорово разбираются в футболе». Талалаев — о выходе «Химок» в РПЛ

— Но вы не видите у него перспектив в «Локо»?

— Я просто знаю возможности Обухова, Лантратова и Митрюшкина. Повторюсь, Антон — хороший вратарь. Пусть попытается доказать свою состоятельность в «Локомотиве». Мы от его ухода точно слабее не станем. А насколько часто он будет играть в новой команде... Все зависит только от него.

— Но теперь вам нужен еще один вратарь. Проблема?

— Никаких проблем нет. Есть кандидатуры. С одним голкипером мы ведем переговоры с зимы. Есть и другие варианты. Люди, поигравшие в РПЛ, и лучшие голкиперы ФНЛ. Есть такой показатель — процент отраженных ударов. Вот по нему очень легко понять, что собой представляет тот или иной вратарь, который отработал целый сезон. Например, показатель Акинфеева — это всегда где-то 80 процентов. А есть голкиперы с 50 процентами отраженных ударов за чемпионат.

Андрей Талалаев
Антон Митрюшкин
Первая лига
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
Результаты / календарь
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34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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