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Сегодня, 07:00

ФНЛ: расписание и время начала трансляций матчей первой лиги 25 мая

25 мая пройдут матчи 34-го тура Мелбет-Первой лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев.
Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Девять матчей 34-го тура Мелбет-Первой лиги пройдут 25 мая. «Химки» примут «Черноморец», «Арсенал» поедет в гости к «Шиннику» и другие встречи.

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр заключительного тура сезона-2023 / 2024 в ФНЛ. Время начала — московское.

Расписание матчей ФНЛ 25 мая и где смотреть трансляции

25 мая. 09:00. «Енисей» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция в официальной группе ФНЛ во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Химки» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Алания» — «Динамо» Мх
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ» и matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Родина» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Шинник» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Акрон» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «КАМАЗ» — «Сокол»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Волгарь» — «Кубань»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

25 мая. 13:00. «Ленинградец» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция во ВКонтакте / matchtv.ru

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
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РФС отказал «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» в выдаче лицензий для участия в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 33 19 6 8 54-38 63
2
 Динамо Мх 33 18 7 8 37-17 61
3
 Акрон 33 16 8 9 46-25 56
4
 Арсенал 33 13 16 4 39-24 55
5
 Родина 33 14 10 9 50-31 52
6
 Енисей 33 14 6 13 53-40 48
7
 Тюмень 33 13 9 11 36-33 48
8
 Шинник 33 13 9 11 38-41 48
9
 Алания 33 11 13 9 40-42 46
10
 Торпедо 33 11 11 11 30-31 44
11
 Нефтехимик 33 11 9 13 31-32 42
12
 СКА-Хаб. 33 11 8 14 32-34 41
13
 КАМАЗ 33 10 11 12 29-34 41
14
 Сокол 33 9 8 16 30-52 35
15
 Черноморец 33 7 14 12 29-36 35
16
 Ленинградец 33 8 10 15 25-41 34
17
 Волгарь 33 6 13 14 27-44 31
18
 Кубань 33 5 8 20 20-51 23
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.05 09:00
Енисей – Тюмень
 - : -
25.05 13:00
Химки – Черноморец
 - : -
25.05 13:00
Алания – Динамо Мх
 - : -
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
25.05 13:00
Шинник – Арсенал
 - : -
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
25.05 13:00
КАМАЗ – Сокол
 - : -
25.05 13:00
Волгарь – Кубань
 - : -
25.05 13:00
Ленинградец – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 17
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 9
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 8
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 19 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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