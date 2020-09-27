«Крылья Советов» спаслись от поражения от «Нефтехимика» на последней минуте матча

«Крылья Советов» вырвали ничью у «Нефтехимика» в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.

В составе нижнекамцев на 7-й минуте отличился полузащитник Павел Шадрин. Защитник самарцев Сергей Божин спас свою команду от поражения на 90+7-й минуте встречи, сравняв счет.

«Крылья Советов» с 23 очками занимают 5-е место в турнирной таблице, «Нефтехимик» идет 7-м с 22 очками.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (1:0)

Голы: Шадрин, 7 (1:0). Божин, 90+7 (1:1).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов, Агапов, Потапов, Давлатов (Кайков, 60), Уридия (Котик, 81), Хубаев, Петров, Шадрин (Микушин, 83), Ситдиков (Лелюкаев, 32), Галиулин (Яковлев, 90+5).

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Божин, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Гацкан, Гынсарь (Якуба, 46), Ежов (Кабутов, 60), Зиньковский, Сарвели (Голенков, 60. Цыпченко, 86), Сергеев.

Предупреждения: Ситдиков, 18. Гацкан, 24. Сарвели, 28. Гынсарь, 32. Лелюкаев, 53. Потапов, 70. Голенков, 76. Шадрин, 80. Солдатенков, 80. Уридия, 80. Голубев, 85. Кабутов, 88. Петров, 90.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

27 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».