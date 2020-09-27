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«Краснодар-2» одолел «Енисей» на выезде

14:56
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В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Енисей» принимал «Краснодар-2». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:0)

Гол: Сабуа, 76.

«Енисей» (Красноярск): Ребров, Кожемякин, Рожков, Цховребов, Семакин, Раздорских, Третьяков (Харитонов, 77), Чуркин (Новиков, 86), Песиков (Польшиков, 68), Шнитов, Саная.

«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Ивашин, Стежко, Бочко (Байрамян, 86), Литвинов, Якимов, Григорян (Пелих, 46), Сперцян, Воротников (Исаенко, 55), Апеков, Сабуа.

Предупреждения: Третьяков, 20. Сперцян, 48. Саная, 50. Цховребов, 78.

Судья: Амелин (Тула).

27 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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