«Краснодар-2» одолел «Енисей» на выезде
В матче 12-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ «Енисей» принимал «Краснодар-2». Гости одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
Олимп — ФНЛ
12-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:1 (0:0)
Гол: Сабуа, 76.
«Енисей» (Красноярск): Ребров, Кожемякин, Рожков, Цховребов, Семакин, Раздорских, Третьяков (Харитонов, 77), Чуркин (Новиков, 86), Песиков (Польшиков, 68), Шнитов, Саная.
«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Ивашин, Стежко, Бочко (Байрамян, 86), Литвинов, Якимов, Григорян (Пелих, 46), Сперцян, Воротников (Исаенко, 55), Апеков, Сабуа.
Предупреждения: Третьяков, 20. Сперцян, 48. Саная, 50. Цховребов, 78.
Судья: Амелин (Тула).
27 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/