"Краснодар-2" обыграл "Енисей"

"Краснодар-2" в матче 5-го тура первенства Олимп-ФНЛ обыграл "Енисей" со счетом 1:0. Единственный гол забил Иван Таранов.
Первенство России
Олимп - ФНЛ
5-й тур
"Енисей" (Красноярск) - "Краснодар-2" (Краснодар) - 0:1 (0:0)
Гол: Таранов, 88.
"Енисей": Опарин, Рожков, Ганус (Харитонов, 62), Гарбуз, Гасанов, Зотов (Ломакин, 85), Савичев, Комков, Раздорских, Делькин (Долгов, 64), Саркисов (Хубулов, 55).
"Краснодар-2": Адамов, Голубев, Бородин, Мартынов, Ивашин (Таранов, 84), Марков, Сабуа (Сергеев, 59), Черников, Мацукатов (Жигулев, 64), Онугха (Кутовой, 72), Халназаров (Воротников, 61).
Предупреждения: Зотов, 5. Халназаров, 6. Марков, 41. Савичев, 45+1. Онугха, 66. Голубев, 70. Мацукатов, 76. Жигулев, 87. Хубулов, 90+2.
Удаление: Черников, 90+4.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
28 июля. Красноярск. Стадион "Центральный".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/