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Сегодня, 08:45

Кононов объяснил причину своего увольнения из «Арсенала»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Олег Кононов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов рассказал о расставании с тульским клубом.

— «Арсенал» решил с вами расстаться за два дня до начала зимних сборов команды. Это стало для вас полной неожиданностью?

— Нет, не полной. В какой-то степени я этого ожидал. Хотя, не скрою, не думал, что это произойдет именно так, как случилось... Но в целом внутренне был готов к варианту, который избрал клуб.

— Но у вас же на руках уже были билеты в Турцию?

— Ну... Это уже вопрос не ко мне, а к руководству «Арсенала».

— А как оно мотивировало свое решение?

— Мне сказали, что наш тренерский штаб не решил те промежуточные задачи, которые были поставлены. Это продвижение в Кубке России и попадание в четверку.

— Вы считаете, что с вами поступили несправедливо? Первую часть сезона «Арсенал» завершил на шестой позиции, но всего в двух очках от четвертого места.

— Повторюсь: это решение руководства. Нужно понимать, что я формировал новую команду. Принял ее в достаточно непростом психологическом состоянии — «Арсенал» вылетел из РПЛ, не выиграв ни одной игры в весенней части чемпионата. Основные игроки покинули клуб. А многие из тех, кто остался, не хотели выступать в первой лиге, искали себе варианты.

Мне, по сути, надо было создавать новый боеспособный коллектив из тех игроков, которых предлагали. Времени было реально мало — по сути, всего месяц. Где-то так... Короткий отрезок для построения команды. Вот этим я занимался. Однако, увы, не все футболисты, которых мы пригласили, показали тот результат, который я от них ждал. Поэтому планировали усилиться во время зимней паузы и расстаться с теми исполнителями, которые нас уже не устраивали, не продемонстрировали должного уровня.

В любом случае, считаю, в нашей игре были позитивные моменты. Но, конечно, стоит сказать и о провальных матчах. В частности, о последней игре перед паузой, когда мы дома крупно уступили «Балтике» (0:5).

Кононов возглавил «Арсенал» в июне 2022 года и был отправлен в отставку 11 января 2023 года. Команда занимает шестое место в таблице первой лиги с 32 очками в 20 матчах.

Олег Кононов. «Говорят, что я надломился после «Спартака»? Это не так!» Кононов — об увольнении из «Арсенала», своем будущем и команде Абаскаля

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Олег Кононов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
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Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
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Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

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Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

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Балтика

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