Кононов объяснил причину своего увольнения из «Арсенала»
Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов рассказал о расставании с тульским клубом.
— «Арсенал» решил с вами расстаться за два дня до начала зимних сборов команды. Это стало для вас полной неожиданностью?
— Нет, не полной. В какой-то степени я этого ожидал. Хотя, не скрою, не думал, что это произойдет именно так, как случилось... Но в целом внутренне был готов к варианту, который избрал клуб.
— Но у вас же на руках уже были билеты в Турцию?
— Ну... Это уже вопрос не ко мне, а к руководству «Арсенала».
— А как оно мотивировало свое решение?
— Мне сказали, что наш тренерский штаб не решил те промежуточные задачи, которые были поставлены. Это продвижение в Кубке России и попадание в четверку.
— Вы считаете, что с вами поступили несправедливо? Первую часть сезона «Арсенал» завершил на шестой позиции, но всего в двух очках от четвертого места.
— Повторюсь: это решение руководства. Нужно понимать, что я формировал новую команду. Принял ее в достаточно непростом психологическом состоянии — «Арсенал» вылетел из РПЛ, не выиграв ни одной игры в весенней части чемпионата. Основные игроки покинули клуб. А многие из тех, кто остался, не хотели выступать в первой лиге, искали себе варианты.
Мне, по сути, надо было создавать новый боеспособный коллектив из тех игроков, которых предлагали. Времени было реально мало — по сути, всего месяц. Где-то так... Короткий отрезок для построения команды. Вот этим я занимался. Однако, увы, не все футболисты, которых мы пригласили, показали тот результат, который я от них ждал. Поэтому планировали усилиться во время зимней паузы и расстаться с теми исполнителями, которые нас уже не устраивали, не продемонстрировали должного уровня.
В любом случае, считаю, в нашей игре были позитивные моменты. Но, конечно, стоит сказать и о провальных матчах. В частности, о последней игре перед паузой, когда мы дома крупно уступили «Балтике» (0:5).
Кононов возглавил «Арсенал» в июне 2022 года и был отправлен в отставку 11 января 2023 года. Команда занимает шестое место в таблице первой лиги с 32 очками в 20 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5