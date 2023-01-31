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Кононов не верит, что игроки «Арсенала» его «сливали»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Олег Кононов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов назвал причины, по которым его команда крупно проиграла на своем поле «Балтике» (0:5) в последнем туре первой лиги перед зимней паузой.

— Что все-таки произошло с командой в домашней встрече с «Балтикой»?

— По ходу игры я тоже не понимал, что творится на поле... Очень болезненное поражение. Перед этой встречей у нас был выездной матч. Проводили его в воскресенье, а «Балтика» свой поединок сыграла в пятницу. То есть у калининградцев было лишних два дня на подготовку. Они выглядели явно свежее. Также сказалось отсутствие из-за травм и болезни Ткачева, Хабибова, Померко, Шумских.

— После финального свистка у вас не было желания подать в отставку?

— Нет, таких мыслей не возникало. Да, я понимал, что мы потерпели весьма громкое поражение, но и отдавал должное сопернику. Пожалуй, калининградцы провели свой самый лучший матч в сезоне. Не случайно команда Сергея Игнашевича лидирует в первой лиге, достаточно стабильно провела первую часть чемпионата. Мы же не получили пять мячей от соперника, который находился явно ниже нас в турнирной таблице.

В ноябре-декабре уже настраивались на дальнейшую работу по усилению состава, наработке игровых связей.

— Были возможности реально усилиться?

— Что касается трансферной политики, то у клуба нет финансовых возможностей при оплате трансферов. Поэтому заключали контракты с игроками, которые выступали в первой лиге и хорошо зарекомендовали себя во второй. Так не бывает, что ты берешь много новых футболистов, а они сразу же дают результат и выводят тебя на первое место за короткий период времени. В футболе работают определенные законы.

— А был ли у вас должный контакт с подопечными? После игры с «Балтикой» не возникло ощущения, что, возможно, футболисты просто-напросто не бились за тренера, «сливали» вас?

— В теорию заговора я все-таки не верю. Ведь практически все игроки после моей отставки связались со мной. Кто-то написал, кто-то позвонил. Все ребята переживали. Они и сами понимали, что та встреча с «Балтикой» повлияла на судьбу тренерского штаба...

Кононов возглавил «Арсенал» в июне 2022 года и был отправлен в отставку 11 января 2023 года. Команда занимает шестое место в таблице первой лиги с 32 очками в 20 матчах.

Олег Кононов. «Говорят, что я надломился после «Спартака»? Это не так!» Кононов — об увольнении из «Арсенала», своем будущем и команде Абаскаля

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Олег Кононов
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Кононов объяснил причину своего увольнения из «Арсенала»

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И В Н П +/- О
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
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