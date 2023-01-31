Кононов не верит, что игроки «Арсенала» его «сливали»
Бывший главный тренер «Арсенала» Олег Кононов назвал причины, по которым его команда крупно проиграла на своем поле «Балтике» (0:5) в последнем туре первой лиги перед зимней паузой.
— Что все-таки произошло с командой в домашней встрече с «Балтикой»?
— По ходу игры я тоже не понимал, что творится на поле... Очень болезненное поражение. Перед этой встречей у нас был выездной матч. Проводили его в воскресенье, а «Балтика» свой поединок сыграла в пятницу. То есть у калининградцев было лишних два дня на подготовку. Они выглядели явно свежее. Также сказалось отсутствие из-за травм и болезни Ткачева, Хабибова, Померко, Шумских.
— После финального свистка у вас не было желания подать в отставку?
— Нет, таких мыслей не возникало. Да, я понимал, что мы потерпели весьма громкое поражение, но и отдавал должное сопернику. Пожалуй, калининградцы провели свой самый лучший матч в сезоне. Не случайно команда Сергея Игнашевича лидирует в первой лиге, достаточно стабильно провела первую часть чемпионата. Мы же не получили пять мячей от соперника, который находился явно ниже нас в турнирной таблице.
В ноябре-декабре уже настраивались на дальнейшую работу по усилению состава, наработке игровых связей.
— Были возможности реально усилиться?
— Что касается трансферной политики, то у клуба нет финансовых возможностей при оплате трансферов. Поэтому заключали контракты с игроками, которые выступали в первой лиге и хорошо зарекомендовали себя во второй. Так не бывает, что ты берешь много новых футболистов, а они сразу же дают результат и выводят тебя на первое место за короткий период времени. В футболе работают определенные законы.
— А был ли у вас должный контакт с подопечными? После игры с «Балтикой» не возникло ощущения, что, возможно, футболисты просто-напросто не бились за тренера, «сливали» вас?
— В теорию заговора я все-таки не верю. Ведь практически все игроки после моей отставки связались со мной. Кто-то написал, кто-то позвонил. Все ребята переживали. Они и сами понимали, что та встреча с «Балтикой» повлияла на судьбу тренерского штаба...
Кононов возглавил «Арсенал» в июне 2022 года и был отправлен в отставку 11 января 2023 года. Команда занимает шестое место в таблице первой лиги с 32 очками в 20 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5