Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал об инциденте после матча 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Алании» (3:2).

«Считаю, что заслуженно победили. Что касается потасовки, не надо приписывать ее нам. Мы были косвенными участниками. Не поддались на провокацию и быстро прекратили это дело, уйдя в раздевалку. В подтрибунном помещении уже ничего не было. Была провокация на поле со стороны игроков «Алании», когда они выбежали, толкнули игроков «Томи», но наши ребята спокойно ушли в раздевалку», — цитирует Metaratings Кержакова.

После финального свистка в центре поля возникла стычка, инициатором которой стал футболист «Алании» Хетаг Хосонов. Он схватил соперника за футболку и уронил его на газон. После этого главный тренер «Алании» Спартак Гогниев ударил арбитра встречи Артема Чистякова в грудь.