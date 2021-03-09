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«Чайка» направила запрос в судейскую комиссию РФС

18:21
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Футбольный клуб «Чайка» остался недоволен судейством Алексея Амелина в матче 28-го тура ФНЛ с «Торпедо» (1:2). Руководство команды направило запрос в судейскую комиссию РФС, сообщается на официальном сайте клуба.

«Эпизод с назначением штрафного удара, после которого «Торпедо» открыло счет в матче (45-я минута), незасчитанный гол в ворота москвичей (72-я минута) и эпизод со столкновением Амура Калмыкова с голкипером Михаилом Филипповым, после которого автозаводцы едва не забили гол (83-я минута)», — говорится в заявлении клуба.

В 28 матчах ФНЛ «Чайка» набрала 39 баллов и расположилась на 11 месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.fc-chayka.ru/

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