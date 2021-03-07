Рикарду Алвеш прибыл в Самару
Португальский полузащитник Рикарду Алвеш получил российскую визу и прибыл в Самару. Игрок провел первую тренировку в «Крыльях Советов», сообщает сайт команды.
Алвеш вместе с командой готовится к матчу с «Томью», который самарцы проведут на выезде 10 марта.
В начале своей карьеры Рикарду Алвеш выступал за различные португальские клубы, также был игроком «Рапида» и словенской «Олимпии», в которой стал чемпионом и обладателем Кубка страны.
Российским любителям футбола Алвеш известен по выступлениям за «Оренбург».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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