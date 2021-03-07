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Рикарду Алвеш прибыл в Самару

16:38
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Португальский полузащитник Рикарду Алвеш получил российскую визу и прибыл в Самару. Игрок провел первую тренировку в «Крыльях Советов», сообщает сайт команды.

Алвеш вместе с командой готовится к матчу с «Томью», который самарцы проведут на выезде 10 марта.

В начале своей карьеры Рикарду Алвеш выступал за различные португальские клубы, также был игроком «Рапида» и словенской «Олимпии», в которой стал чемпионом и обладателем Кубка страны.

Российским любителям футбола Алвеш известен по выступлениям за «Оренбург».

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?18639

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