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Кержаков подписал контракт с «Томью» до конца сезона

13:58
Александр Кержаков. Фото Instagram
Александр Кержаков. Фото Instagram
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«Томь» подтвердила назначение старшего тренера юношеской сборной России Александра Кержакова на пост главного тренера команды.

В заявлении на официальном сайте томичей отмечается, что 37-летний специалист подписал с клубом контракт до конца сезона-2020/21.

После 11 туров первенства Олимп-ФНЛ сезона-2020/21 «Томь» занимает 21-е место в турнирной таблице с 3 очками. Команда ни разу не одержала победы, трижды сыграв вничью и восемь раз потерпев поражение.

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