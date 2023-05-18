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Сегодня, 15:10

КДК РФС отказал в удовлетворении заявлений «Кубани» и «Арсенала» по матчам с «Динамо» из Махачкалы

Константин Белов
Корреспондент
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отказал в удовлетворении заявлений «Кубани» и «Арсенала» по матчам в «Динамо» из Махачкалы. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Арсенал» и «Кубань» обратили внимание КДК на то, что во время игры на поле в составе махачкалинского клуба не было игрока 2001 года и младше, что установлено регламентом турнира.

В удовлетворении заявления «ПФК «Кубань» от 10 мая 2023 года о применении санкций к «Динамо» Махачкала в соответствии со статьей 109 Дисциплинарного регламента отказать.
В удовлетворении заявления «ПФК «Арсенал» от 11 мая 2023 года о применении санкций к ФК «Динамо» г. Махачкала в соответствии со статьей 109 Дисциплинарного регламента отказать», — сказал Григорьянц.

«Кубань» проиграла «Динамо» в домашнем матче 31?го тура первой лиги (0:1), «Арсенал» дважды сыграл с махачкалинцами вничью во встрече 5-го (1:1) и 21?го (0:0) туров.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Кубань
Артур Григорьянц
КДК
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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32 тур
33 тур
34 тур
19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 09:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
20.05 13:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 14:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 16:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 19:30
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 21:30
Балтика – Рубин
 - : -
21.05 14:00
Родина – Кубань
 - : -
21.05 17:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

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Гедеон Гузина

Балтика

 13
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 11
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 29 1 3
Марат Бокоев

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Велес

 27 1 1
Константин Савичев

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Акрон

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