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Пресс-атташе «Уфы»: «Клуб автобус продает, чтобы завершить сезон без долгов перед игроками. Это ли не днище?»

Алина Савинова
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Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный прокомментировал свой уход из уфимского клуба.

«Я написал заявление на увольнение еще 5 мая и не потому что что-то сказал РИА «Новости» и меня вынудили так поступить, а потому, что не хочу участвовать в том, что происходит с «Уфой». Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации. А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище? Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом», — приводит Sport24 слова Тыртышного.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 29 очков в 31 матче.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-18-press-attashe-ufy-ob-ukhode-ne-khochu-uchastvovat-v-tom-chto-proiskhodit-avtobus-prodayem-etoli-ne-dnishche
Футбол
Первая лига
ФК Уфа
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2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
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 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
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 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
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 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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19.05 18:00
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Енисей – Нефтехимик
 - : -
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Динамо Мх – Волга
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